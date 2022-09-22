Товарооборот Беларуси и Китая за 7 месяцев составил 3,1 млрд долларов

Новости Беларуси. Уже 160 белорусских предприятий получили аккредитацию на поставки своей продукции в Китай. Еще 14 мясоперерабатывающих заводов подали заявки и в скором времени ожидают их подтверждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идут активные переговоры по получению разрешений для новых поставщиков рапсового масла, муки, фруктовых и овощных консервов. Белорусские производители рассматривают Китай не только как потребителя наших экспортных товаров, но и как поставщика необходимых сырьевых ресурсов, материалов, инструментов и оборудования, а также технологий для промышленности. Белорусские производители находятся в постоянном взаимодействии с китайскими торговыми палатами, ассоциациями и импортерами по вопросам поставок и доставки грузов.