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Товарооборот Беларуси и Китая за 7 месяцев составил 3,1 млрд долларов

22 сентября 2022 15:46
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Новости Беларуси. Уже 160 белорусских предприятий получили аккредитацию на поставки своей продукции в Китай. Еще 14 мясоперерабатывающих заводов подали заявки и в скором времени ожидают их подтверждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Товарооборот Беларуси и Китая за 7 месяцев составил 3,1 млрд долларов-1

Идут активные переговоры по получению разрешений для новых поставщиков рапсового масла, муки, фруктовых и овощных консервов. Белорусские производители рассматривают Китай не только как потребителя наших экспортных товаров, но и как поставщика необходимых сырьевых ресурсов, материалов, инструментов и оборудования, а также технологий для промышленности. Белорусские производители находятся в постоянном взаимодействии с китайскими торговыми палатами, ассоциациями и импортерами по вопросам поставок и доставки грузов.

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# Беларусь-Китай # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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