Новости экономики за 21.09.2022

Как отреагировали белорусские производители сельхозтехники на уход с рынка зарубежных производителей систем автопилотирования. На реализацию каких проектов направят средства Республиканского централизованного инновационного фонда? Какие товары юрлица смогут покупать только на биржевых торгах? Обо всем подробнее в экономическом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГОМСЕЛЬМАШ БУДЕТ КОМПЛЕКТОВАТЬ СВОИ КОМБАЙНЫ РОССИЙСКИМИ АВТОПИЛОТАМИ Импортозамещение в действии: зерноуборочные комбайны «Гомсельмаша» будут комплектоваться российской системой автономного управления. Такая система позволяет на четверть сократить сроки уборочных работ и на 13 % – потери урожая, а также снизить расход топлива в пределах 5 %. Система, как человек, видит полевую сцену и понимает обстановку по ходу движения: анализирует поступающие с видеокамеры изображения и строит траектории движения техники. Помимо Беларуси и России, такие комбайны будут доступны и аграриям других стран СНГ. Техника более чем на 90 % состоит из комплектующих и компонентов, произведенных в Беларуси и России. После ухода с рынка зарубежных производителей систем автопилотирования белорусские и российские аграрии получили более совершенный отечественный технологический продукт нового поколения и мирового уровня.

ДЕНЬГИ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ИННОВАЦИОННОГО ФОНДА НАПРАВЯТ НА СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Более 37 миллионов рублей средств Республиканского централизованного инновационного фонда направят на создание производств нового поколения в области машиностроения и фармацевтической промышленности. Большая часть суммы, 30,5 миллиона, пойдет на строительство операционно-реанимационного корпуса центра гибридной кардиохирургии при РНПЦ «Кардиология». Свыше 5,5 миллиона рублей передадут борисовским предприятиям БАТЭ и «Экран» для производства автозапчастей экологических классов «Евро-5» и «Евро-6». И 1,3 миллиона рублей будет перечислено «Академфарму» на разработку новых лекарств с применением инновационных технологий.

В Беларуси планируют создать банк готовых цифровых решений. ПРАВИТЕЛЬСТВО УРЕГУЛИРОВАЛО ПОРЯДОК ТОРГОВ НА БУТБ Правительство урегулировало вопросы проведения биржевой торговли. Определен перечень товаров, всего 111 позиций, сделки с которыми юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут заключать только через торги на бирже. Это молочная и мясная продукция, также в списке древесина в различном виде, бревна, лесоматериалы и металлические конструкции. В 2022 году европейские санкции серьезно повлияли на торги в сегменте лесопродукции: цены на некоторые товары упали в 3-4 раза, изменились ключевые экспортные рынки.