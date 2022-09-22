Новости экономики на РТР-Беларусь за 22.09.2022

Новости Беларуси. Какие товары запретили вывозить из Беларуси? Кто сможет применять упрощенную систему налогообложения? И что чаще всего искали на онлайн-площадках белорусы летом? Подробности в блоке экономических новостей в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь. Какие товары теперь нельзя вывезти из Беларуси?

Правительство на полгода запретило вывозить из Беларуси некоторые промышленные товары. Постановление Совмина вступит в силу 23 сентября. В список вошли ядерные реакторы, котлы центрального отопления, газогенераторы, двигатели, отдельные виды бытовой техники. Ограничения также коснулись красок и лаков, дезинфицирующих средств, пластмассовых изделий, оборудования для молочного производства, легковых автомобилей и многого другого. В документе прописаны исключения, когда вывоз перечисленных товаров могут разрешить. Некоторые белорусские компании не смогут применять упрощенную систему налогообложения

Некоторым белорусским компаниям запретят применять упрощенную систему налогообложения. Речь идет о фирмах, чьи филиалы имеют собственные бухгалтерские отделы и состоят на учете в налоговых органах. Такие организации с 1 января 2023 года должны будут уплачивать сборы по другим схемам. Это касается как головной компании, так и подразделений. Исключение – компании, не состоящие на учете в налоговой и не имеющие указанных признаков. Что покупали белорусы в интернете в летние месяцы?