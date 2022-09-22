Новости экономики на РТР-Беларусь за 22.09.2022
Новости Беларуси. Какие товары запретили вывозить из Беларуси? Кто сможет применять упрощенную систему налогообложения? И что чаще всего искали на онлайн-площадках белорусы летом?
Подробности в блоке экономических новостей в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.
Какие товары теперь нельзя вывезти из Беларуси?
Правительство на полгода запретило вывозить из Беларуси некоторые промышленные товары. Постановление Совмина вступит в силу 23 сентября. В список вошли ядерные реакторы, котлы центрального отопления, газогенераторы, двигатели, отдельные виды бытовой техники. Ограничения также коснулись красок и лаков, дезинфицирующих средств, пластмассовых изделий, оборудования для молочного производства, легковых автомобилей и многого другого. В документе прописаны исключения, когда вывоз перечисленных товаров могут разрешить.
Некоторые белорусские компании не смогут применять упрощенную систему налогообложения
Некоторым белорусским компаниям запретят применять упрощенную систему налогообложения. Речь идет о фирмах, чьи филиалы имеют собственные бухгалтерские отделы и состоят на учете в налоговых органах. Такие организации с 1 января 2023 года должны будут уплачивать сборы по другим схемам. Это касается как головной компании, так и подразделений. Исключение – компании, не состоящие на учете в налоговой и не имеющие указанных признаков.
Что покупали белорусы в интернете в летние месяцы?
Одна из крупнейших белорусских площадок частных объявлений поделилась статистикой. С июня по август портал принял 226 миллионов запросов. Чаще всего пользователи искали смартфоны, платья, велосипеды. Среди популярных позиций также мебель и бытовая техника, одежда и обувь. Интересы белорусов менялись от месяца к месяцу. Так, в начале лета чаще в поиске были товары для жаркой погоды и отдыха, а ближе к сентябрю в топ вышли запросы по недвижимости, крупной технике, гаджетам.