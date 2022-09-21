Новости Беларуси. В Беларуси планируют создать банк готовых цифровых решений в промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые механизмы позволят напрямую контактировать и внедрять без стадии разработки готовые программные продукты в производство. Любая компания может заявиться как пилотный проект. После чего программный продукт будет опробован конкретным предприятием. Перечень этих проектов будет размещаться на так называемой витрине цифровых проектов. Для промышленности и регионов это хорошо тем, что готовые программные решения можно будет покупать без конкурса из одного источника.