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В Беларуси планируют создать банк готовых цифровых решений

21 сентября 2022 17:19
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Новости Беларуси. В Беларуси планируют создать банк готовых цифровых решений в промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси планируют создать банк готовых цифровых решений-1

Новые механизмы позволят напрямую контактировать и внедрять без стадии разработки готовые программные продукты в производство. Любая компания может заявиться как пилотный проект. После чего программный продукт будет опробован конкретным предприятием. Перечень этих проектов будет размещаться на так называемой витрине цифровых проектов. Для промышленности и регионов это хорошо тем, что готовые программные решения можно будет покупать без конкурса из одного источника.

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# Государственная политика в сфере промышленности # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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