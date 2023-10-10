Торговые центры предоставят льготы для белорусских производителей. Какие предусмотрены бонусы?

Новости Беларуси. Еще больше отечественной продукции появится в столичных торговых центрах. Производителям предоставят льготы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. С октября начали заключать соответствующие соглашения. Еще одно подписали в Мингорисполкоме.

Список объектов, готовых плотнее сотрудничать с белорусскими производителями, пополнили около 40 торговых центров по всей стране. Здесь аренда помещений для белорусских компаний будет дешевле – предусмотрят скидку не менее 15 % и освободят от некоторых платежей. А при необходимости предоставят арендные каникулы на три месяца. Кроме того, запланированы совместные рекламные акции.

Нина Емельянова, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Сегодня у нас уже 65 субъектов хозяйствования подписали соглашения в отношении 139-ти торговых центров. Всего в республике у нас 572 торговых центра, и мы видим, как владельцы торговых центров, когда ознакамливаются с соглашением, приходят к тому, что можно его подписать.

Андрей Зубков, директор торговой сети:

Будет организована большая доступность для белорусских товаров, чтобы наш покупатель в торговых центрах покупал белорусские товары, которые, может быть, не представлены у нас на полках.