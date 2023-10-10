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Правительственная делегация Беларуси отправилась с рабочим визитом в Россию

10 октября 2023 07:37
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Беларусь и Россия продолжают укреплять двустороннее сотрудничество. Основной упор на развитие регионального взаимодействия. Как показывает практика, достигать наибольшего эффекта помогают взаимные визиты. Это хорошая возможность оценить потенциал партнеров и наладить прямые контакты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительственная делегация Беларуси отправилась с рабочим визитом в Россию-1

Правительственная делегация нашей страны во главе с премьер-министром отправилась с рабочим визитом в Россию. Запланировано посещение двух регионов. Роман Головченко встретится с главой Башкортостана. Программа визита в регион включает посещение ряда производств, а также участие в торжественной церемонии открытия совместного предприятия. Затем белорусская делегация отправится в Челябинскую область, где глава правительства проведет переговоры с губернатором.

# Беларусь-Россия # Экономика # Роман Головченко # Фотофакт

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