Правительственная делегация Беларуси прибыла в Башкортостан

В укреплении двустороннего сотрудничества Беларусь и Россия делают упор на развитие регионального взаимодействия. Как показывает практика, именно взаимные визиты помогают достигать наибольшего эффекта. Это хорошая возможность оценить потенциал партнеров и наладить прямые контакты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительственная делегация нашей страны отправилась с рабочим визитом в Россию. Тепло гостей встретили в Уфе. Поприветствовать премьер-министра прибыл лично глава Башкортостана. По традиции прямо к трапу поднесли национальное угощение. Программа визита включает переговоры, посещение ряда производств, а также участие в торжественной церемонии открытия совместного предприятия. Затем белорусская делегация отправится в Челябинскую область, где глава правительства проведет переговоры с губернатором.