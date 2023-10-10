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Правительственная делегация Беларуси прибыла в Башкортостан

10 октября 2023 10:36
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В укреплении двустороннего сотрудничества Беларусь и Россия делают упор на развитие регионального взаимодействия. Как показывает практика, именно взаимные визиты помогают достигать наибольшего эффекта. Это хорошая возможность оценить потенциал партнеров и наладить прямые контакты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительственная делегация Беларуси прибыла в Башкортостан-1

Правительственная делегация нашей страны отправилась с рабочим визитом в Россию. Тепло гостей встретили в Уфе. Поприветствовать премьер-министра прибыл лично глава Башкортостана. По традиции прямо к трапу поднесли национальное угощение. Программа визита включает переговоры, посещение ряда производств, а также участие в торжественной церемонии открытия совместного предприятия. Затем белорусская делегация отправится в Челябинскую область, где глава правительства проведет переговоры с губернатором.

# Беларусь-Россия # Экономика # Роман Головченко # Фотофакт

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