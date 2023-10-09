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Нефть дорожает на фоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке

09 октября 2023 16:49
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Нефть дорожает на фоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Аналитики связывают подорожание с боевыми действиями в Израиле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фьючерс на декабрьские поставки нефти Brent прибавил более 5 %, достигнув 89 долларов за баррель.

Нефть дорожает на фоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке-1

Аналитики отмечают, что ни одна из сторон конфликта не является крупным нефтяным игроком. У Израиля всего два НПЗ общей мощностью почти 300 тысяч баррелей в день. Что касается палестинских территорий, то там нефть и вовсе не добывается. Но ситуацию обостряет то, что военные действия разворачиваются в непосредственной близости от ключевого региона добычи и экспорта нефти на мировой рынок. Примерно треть международной нефтяной торговли обеспечивается танкерами, выходящими из Персидского залива.

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# Добыча нефти # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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