«Если будут хорошие порты по Каспию». Белорусская продукция в Ираке и Узбекистане – при каких условиях это возможно?

Новости Беларуси. Будет ли в 2022 году дефицит дров в мире? Куда поставляется деловая древесина? Ответы на волнующие вопросы дали спикеры в прямом эфире ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

А белорусам пеллеты не нужны?

Сабина Равко, магистрант БГТУ:

Нужны, в этом году продажи на внутренний рынок уже выше, чем в предыдущий год. В том числе потому, что Европа, не хочется говорить отказалась, потому что люди и предприятия не имеют возможность покупать нашу продукцию, в том числе наши заводы вынуждены обратить больше внимания на внутренний рынок. Я думаю, наш внутренний потребитель от этого может выиграть. Кирилл Казаков, СТВ:

На Восток еще попадает, говорят, в Узбекистан?

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

В Узбекистан она разрабатывала, она скромно говорит о своем проекте. Идея была какая? Мы по прошлому году делали, зимой делали эти проекты. Она, в частности, выбрала проект поставки пеллет в Узбекистан. Сейчас у меня на 4 курсе учится девочка-узбечка, она говорит, что действительно древесины у них нет. Мы можем вам и хлопок, этого всего много у них, а древесины совсем нет. Я говорю, а чем вы топите? Газ чтобы протянуть можно, дешевле, но нет инфраструктуры. У нас-то в Беларуси есть инфраструктура, вот мы говорили, что дешевле: пеллеты или газ? Конечно, пока газ. А у них нет. А у них нет этой инфраструктуры, чтобы построить, поэтому они заинтересованы в пеллетах. Сабина правильно выбрала проект, она занималась логистикой, как поставить в Узбекистан. Здесь проблема возникает. Чисто теоретически мы с ней можем любую логистику нарисовать. Сейчас, когда в сторону Азии что-то идет, перегружены транспортные линии. У нас учится иракец, очень много иракцев учится, он говорит: я хочу в Ирак поставлять определенную продукцию. А как ты будешь логистику прорабатывать? Он говорит, если будут хорошие порты по Каспию, через Каспий Ирак выходит. Я говорю, а там есть хорошие порты? Да, есть хорошие порты. Кирилл Казаков:

У нас, по сути, границы между Беларусью и Россией нет, если по этому судить, то Каспийское море в составе нашего государства.