Теперь конструкторы смогут видеть результаты своей работы. Министр промышленности Беларуси рассказал об испытательном полигоне БелАЗа

Новости Беларуси. Уникальный дизель-троллейный самосвал презентовали в Жодино. Новая модель позволяет значительно экономить топливо и снижает затраты на обслуживание двигателя, при этом увеличивая скорость движения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Разработка экологичная, поэтому потенциал для поставок на международный рынок максимально большой. Специально для презентации построили испытательный полигон с контактной троллейной линией, тяговой подстанцией и дорогой. Новинку оценил министр промышленности Беларуси и российские специалисты из Сахалинской области.

Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:

Мы абсолютно уверены, что за зелеными технологиями светлое, яркое будущее, поэтому и приняли решение о создании этой испытательной базы, чтобы конструктор не просто на компьютере, скажем, изучал этот вопрос, а именно практическим способом видел результаты своего труда. Очень важно, что уже на территории созданы и разработаны первые опытные образцы, что дает возможность дальше производить доработку.