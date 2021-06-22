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Теперь конструкторы смогут видеть результаты своей работы. Министр промышленности Беларуси рассказал об испытательном полигоне БелАЗа

22 июня 2021 15:47
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Новости Беларуси. Уникальный дизель-троллейный самосвал презентовали в Жодино. Новая модель позволяет значительно экономить топливо и снижает затраты на обслуживание двигателя, при этом увеличивая скорость движения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Теперь конструкторы смогут видеть результаты своей работы. Министр промышленности Беларуси рассказал об испытательном полигоне БелАЗа-1

Разработка экологичная, поэтому потенциал для поставок на международный рынок максимально большой. Специально для презентации построили испытательный полигон с контактной троллейной линией, тяговой подстанцией и дорогой. Новинку оценил министр промышленности Беларуси и российские специалисты из Сахалинской области.

БелАЗ презентовал новый самосвал. Новинку оценил председатель правительства Сахалинской области

Теперь конструкторы смогут видеть результаты своей работы. Министр промышленности Беларуси рассказал об испытательном полигоне БелАЗа-4

Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:
Мы абсолютно уверены, что за зелеными технологиями светлое, яркое будущее, поэтому и приняли решение о создании этой испытательной базы, чтобы конструктор не просто на компьютере, скажем, изучал этот вопрос, а именно практическим способом видел результаты своего труда. Очень важно, что уже на территории созданы и разработаны первые опытные образцы, что дает возможность дальше производить доработку.

# БелАЗ # Экономика # Петр Пархомчик # Фотофакт

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