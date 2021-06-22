БелАЗ презентовал новый самосвал. Его оценил председатель правительства Сахалинской области

Новости Беларуси. Уникальный дизель-троллейный самосвал презентовали в Жодино. Новая модель позволяет значительно экономить топливо и снижает затраты на обслуживание двигателя, при этом увеличивая скорость движения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Алексей Белик, председатель правительства Сахалинской области России:

Те технологии, которые нам сегодня представлены, действительно позволяют предприятиям, которые работают на территории Сахалинской области, достигать новых показателей результативности. Это новый прорыв в будущее, прорыв с точки зрения экологии. Мы для себя поставили задачу к 2025 году в Сахалинской области выйти на углеродную нейтральность. И те предложения, на которые сегодня нам дает ответ непосредственно БелАЗ, это яркая, значимая составляющая в развитии экономики региона. Теперь конструкторы смогут видеть результаты своего труда. Министр промышленности Беларуси рассказал об испытательном полигоне БелАЗа

Российские партнеры под впечатлением от новых БелАЗов. Опытные модели могут заехать в сахалинские карьеры уже в 2022 году. Настоящей неожиданностью для делегации стала презентация еще одного уникального проекта – 90-тонного самосвала на электрических батареях. Это прорыв среди мировых производителей карьерной техники.

Сергей Никифорович, директор ОАО «БелАЗ»:

Дальнейшее наше развитие мы видим в гибридном исполнении дизель-троллейвоз – уже без дизеля, только троллейвоз и аккумуляторные батареи. Таким образом на тяжелых, ответственных участках машина будет двигаться под пантографом, питаясь от линии электропередач. В забое и в отвале машина будет работать на аккумуляторной тяге. Представитель российской горнорудной компании: когда выехал сегодня 90-тонный БелАЗ на батарейках, я немножко растерялся даже