Температура до +25, влажность – до 60%. Показываем, как хранят белорусские деньги в Нацбанке

Как хранят белорусские деньги в Нацбанке, показали в программе «Специальный репортаж». Из хлопка и в Перми. Как печатают белорусские деньги Ровно 2 миллиметра и 6 граммов. Как чеканят белорусские монеты Все деньги попадают сюда – в Центральное хранилище Нацбанка. Как миллионы преодолевают более сотни, а то и тысячи километров – без комментариев! Это большой секрет. Владимир Наркевич, директор Центрального хранилища Национального банка Республики Беларусь:

Естественно, эти все деньги просматриваются нашими работниками на наличие, хотелось бы, на отсутствие какого-то брака, иногда он случается. Раньше в функциях Центрального хранилища была своя служба перевозок, поэтому мы сами получали их на фабрике эти деньги. Естественно с момента получения на фабрике, мы несём за них ответственность. Сейчас в обязанностях предприятия-изготовителя самим организовывать доставку.

Сколько здесь всего денег, конечно, никто не говорит. Но уверяют: достаточно. Хранятся все они вот в таких кладовых.

Система полностью автоматизирована и выглядит в виде стеллажей. На каждом стоят алюминиевые контейнеры, внутри – контроллер, чуть что не так – оператор будет знать. А вот монеты хранятся в отдельной кладовой.

Виктория Левченко, начальник службы по работе с денежной наличностью Центрального хранилища Национального банка Республики Беларусь:

Контейнер представляет собой металлический защищенный ящик. В него вмещается до 80 пачек белорусских рублей в виде банкнот. Средний вес одной пачки – 1 кг, следовательно, контейнер весит от 80 до 90 кг, в зависимости от вида банкнот.

За таким богатством нужен глаз да глаз. И здесь глаз, поверьте, очень много. В хранилище – более 300 камер. С их помощью специалисты отслеживают весь технологический процесс.

Светлана Плетинская, начальник отделения технологического контроля Центрального хранилища Национального банка Республики Беларусь:

Мы смотрим за процессами, за правильностью выполнения. Если у нас на какой-то стадии будут улучшения, мы анализируем ситуацию и непосредственно докладываем своему руководству. Если же мы увидим какие-то нарушения, которые ведут к потерям в технологическом процессе, мы имеем право остановить процесс и тоже доложить руководству.

Особое внимание здесь не только к безопасности, но и условиям хранения миллионов (речь и о банкнотах, и о монетах). Температурный режим – от 18 до 25 градусов, а влажность – от 45 до 60%.

Долго на полках стеллажей килограммы денег не залёживаются. Из кладовых они поступают в кассы пересчёта. Здесь всё перепроверяется, сортируется – на ветхое и годное. Галина Куцко, сотрудник Центрального хранилища Национального банка Республики Беларусь:

Вот чистые-чистые денежки. А вот это ветхие: они уже здесь клееные, чёрные, грязные, с карандашами, чернильными надписями. Это уже ветхие считаются деньги.

Последнее слово всё равно за человеком. Если есть сомнения. И чтобы там не выдавала машина. Галина Куцко не понаслышке знает – деньги любят счёт. Галина Куцко:

Ввожу сумму пачки. И так вот дальше всё пересматриваю, затем кладу. А машинка – техника умная, она всё считает.

Сергей Мурлин, начальник отдела по обслуживанию кассовой техники Центрального хранилища Национального банка Республики Беларусь:

Машина способна обрабатывать до 59 тысяч банкнот за час. Но это, если денежная масса хорошего качества. Если мы хотим обработать ветхие деньги, то производительность её резко падает. Но все равно ручной труд сокращается по-любому.

Отслужив свой срок, что-то уничтожается. Вот так деньги превращаются в ничто. Посмотрите, как уничтожают купюры Но прежде проходит многоступенчатый контроль, проверку подлинности и затем только ликвидируется.