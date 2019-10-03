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Из хлопка и в Перми. Как печатают белорусские деньги. Видеофакт

03 октября 2019 17:50
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Где-где, а здесь деньги рекой текут точно. Пермская печатная фабрика. Одно из крупнейших полиграфических предприятий, рассказали в программе «Специальный репортаж».  

Из хлопка и в Перми. Как печатают белорусские деньги. Видеофакт-1

Только представьте, какой соблазн у работников! Но удивитесь: для них вот эти бумажки  – обычная продукция. Да и строгие правила безопасности.

Из хлопка и в Перми. Как печатают белорусские деньги. Видеофакт-4

В цеха посторонних пускают очень редко. Сами понимаете, изделия – вся экономика многих стран-заказчиц.   

Из хлопка и в Перми. Как печатают белорусские деньги. Видеофакт-7

Из хлопка и в Перми. Как печатают белорусские деньги. Видеофакт-9

Здесь не думают по-житейски – где взять деньги, а профессионально – как их сделать? Качественно.

В тираж выпускают купюры для 25 стран из всех регионов мира. Для нас, кстати, тоже. Вот они, белорусские.

Из хлопка и в Перми. Как печатают белорусские деньги. Видеофакт-12

Из хлопка и в Перми. Как печатают белорусские деньги. Видеофакт-14

В своё время эта фабрика выиграла тендер. Тем самым подтвердив, что требования буду исполнены: техническое выполнение, сроки и, конечно, цена вопроса.

Из хлопка и в Перми. Как печатают белорусские деньги. Видеофакт-17

Андрей Курятников, заместитель генерального директора акционерного общества «Гознак»:
Прежде всего, банк проводит предквалификацию участников, что участники способны выполнить заказ любого Национального банка, как по своим техническим возможностям, так и по обеспечению систем безопасности. После этого они проводят тендер. Компания должна также обеспечить минимальный уровень цен и должна поставить в сроки, которые обозначает заказчик.   

Всё начинается именно здесь, в 35 километрах от Перми. В Краснокамске, на бумажной фабрике.

Из хлопка и в Перми. Как печатают белорусские деньги. Видеофакт-20

Александр Биричевский, директор Краснокамской бумажной фабрики – филиала акционерного общества «Гознак»:
Конкуренты, конечно, есть.  Но страны, которые производят банкнотную бумагу – их совсем немного. Вот те страны, которые имеют свои типографии, которые печатают – это процентов 70 в мире. А кто производит банкнотную бумагу? До 2 десятков, не наберём. А из крупных – 5 фирм.

На площадке в тираж выпускают более 120 видов бумаги. В том числе и банкнотную. Машины здесь сортируют волокна, очищают, варят, отбеливают и наносят дополнительные покрытия. Участие человека в процессе производства – минимально.

Из хлопка и в Перми. Как печатают белорусские деньги. Видеофакт-23

Большая часть работы за оборудованием. Некоторых образцов в мире и вовсе нигде нет.

Из хлопка и в Перми. Как печатают белорусские деньги. Видеофакт-26

Алексей Стерлягов, главный инженер Краснокамской бумажной фабрики – филиала акционерного общества «Гознак»:
При проектировании мы использовали разработки мировых лидеров микропроцессорной техники. Добились вот того уровня, который вы видите. Практически все процессы автоматизированы. Мало того, эти процессы автоматизированы и на уровне производства. То есть система автоматически формирует заказы и задания для того или иного передела.  

Белорусский рубль здесь производят из хлопка. Ведь известно, что натуральные волокна – это износостойкость и долговечность. 

Из хлопка и в Перми. Как печатают белорусские деньги. Видеофакт-29

Александр Биричевский:
Гораздо проще идёт печатный процесс. Гораздо более широкий ассортимент банкнотных бумаг можно изготавливать на хлопковой основе. В-третьих, утилизация, переработка вот этого всего, это тоже немаловажно в наше время.

Вот так деньги превращаются в ничто. Посмотрите, как уничтожают купюры

Кстати, есть страны, которые  выбирают деньги из полимера. Пластиковые деньги.

Из хлопка и в Перми. Как печатают белорусские деньги. Видеофакт-32

Австралия, Румыния, Новая Зеландия, Канада, Вьетнам. В чём плюс?

Из хлопка и в Перми. Как печатают белорусские деньги. Видеофакт-35

Кирилл Павлов, директор Пермской печатной фабрики – филиала АО «Гознак»:
Безусловно, банкноты на полимерной основе обладают большей долговечностью. Но в то же самое время надо понимать, что защищённость таких банкнот существенно ниже, чем банкноты, изготовленные традиционным способом, на традиционной бумаге.   

# Деньги # общество # Андрей Курятников # Александр Биричевский # Алексей Стерлягов # Кирилл Павлов

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