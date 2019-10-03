Из хлопка и в Перми. Как печатают белорусские деньги. Видеофакт

Где-где, а здесь деньги рекой текут точно. Пермская печатная фабрика. Одно из крупнейших полиграфических предприятий, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Только представьте, какой соблазн у работников! Но удивитесь: для них вот эти бумажки – обычная продукция. Да и строгие правила безопасности.

В цеха посторонних пускают очень редко. Сами понимаете, изделия – вся экономика многих стран-заказчиц.

Здесь не думают по-житейски – где взять деньги, а профессионально – как их сделать? Качественно. В тираж выпускают купюры для 25 стран из всех регионов мира. Для нас, кстати, тоже. Вот они, белорусские.

В своё время эта фабрика выиграла тендер. Тем самым подтвердив, что требования буду исполнены: техническое выполнение, сроки и, конечно, цена вопроса.

Андрей Курятников, заместитель генерального директора акционерного общества «Гознак»:

Прежде всего, банк проводит предквалификацию участников, что участники способны выполнить заказ любого Национального банка, как по своим техническим возможностям, так и по обеспечению систем безопасности. После этого они проводят тендер. Компания должна также обеспечить минимальный уровень цен и должна поставить в сроки, которые обозначает заказчик. Всё начинается именно здесь, в 35 километрах от Перми. В Краснокамске, на бумажной фабрике.

Александр Биричевский, директор Краснокамской бумажной фабрики – филиала акционерного общества «Гознак»:

Конкуренты, конечно, есть. Но страны, которые производят банкнотную бумагу – их совсем немного. Вот те страны, которые имеют свои типографии, которые печатают – это процентов 70 в мире. А кто производит банкнотную бумагу? До 2 десятков, не наберём. А из крупных – 5 фирм. На площадке в тираж выпускают более 120 видов бумаги. В том числе и банкнотную. Машины здесь сортируют волокна, очищают, варят, отбеливают и наносят дополнительные покрытия. Участие человека в процессе производства – минимально.

Большая часть работы за оборудованием. Некоторых образцов в мире и вовсе нигде нет.

Алексей Стерлягов, главный инженер Краснокамской бумажной фабрики – филиала акционерного общества «Гознак»:

При проектировании мы использовали разработки мировых лидеров микропроцессорной техники. Добились вот того уровня, который вы видите. Практически все процессы автоматизированы. Мало того, эти процессы автоматизированы и на уровне производства. То есть система автоматически формирует заказы и задания для того или иного передела. Белорусский рубль здесь производят из хлопка. Ведь известно, что натуральные волокна – это износостойкость и долговечность.

Александр Биричевский:

Гораздо проще идёт печатный процесс. Гораздо более широкий ассортимент банкнотных бумаг можно изготавливать на хлопковой основе. В-третьих, утилизация, переработка вот этого всего, это тоже немаловажно в наше время. Вот так деньги превращаются в ничто. Посмотрите, как уничтожают купюры Кстати, есть страны, которые выбирают деньги из полимера. Пластиковые деньги.

Австралия, Румыния, Новая Зеландия, Канада, Вьетнам. В чём плюс?