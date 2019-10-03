Новости экономики за 03.10.2019

Новости Беларуси. Как будет работать система электронного ЖКХ, сколько предприятий участвует в эксперименте по маркировке обуви и кто получит выгоду от снятия ограничений на рекламу букмекерских контор? С деловыми новостями четверга наш экономический обозреватель Сергей Савицкий. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ БУКМЕКЕРЫ ПОЛУЧАТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СВОЕЙ РЕКЛАМЫ Отечественные букмекерские компании в скором времени смогут значительно увеличить свои рекламные бюджеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Будет снят запрет на их рекламу в различных спортивных сооружениях и на телевидении в дневное время.

Соответствующая поправка в законодательство успешно прошла первое чтение в парламенте. Инициаторы таких изменений говорят, что это позволит устранить абсурдный перекос, когда индустрия беттинга зарабатывает на спорте, но не может ничего предложить взамен. Главным результатом снятия ограничений станут новые источники финансирования для спортивных организаций. В ПИЛОТНОМ ПРОЕКТЕ ПО МАРКИРОВКЕ ОБУВИ УЧАСТВУЮТ 45 ПРЕДПРИЯТИЙ К пилотному проекту по маркировке обуви средствами идентификации присоединились 45 компаний. Участие было добровольным, поэтому зарегистрировались все предприятия, которые хотели. Эксперимент проводится с середины апреля. Его основная цель – отработка новых способов маркировки товаров и механизма информационного взаимодействия с Россией. Кроме того, отечественные производители могут адаптироваться к изменениям на обувном рынке восточных соседей.

Тестовый режим проекта продлится до конца года. После этого будет проведена оценка результатов, по итогам которой и будет рассмотрен вопрос о необходимости введения обязательной маркировки обуви. США ОБЪЯВИЛИ О ВВЕДЕНИИ ПОШЛИН НА ТОВАРЫ ИЗ ЕС Субсидирование авиационного концерна Airbus в итоге выйдет боком многим европейским производителям, даже не имеющим никакого отношения к самолетостроению.