Вот так деньги превращаются в ничто. Посмотрите, как уничтожают купюры

Уничтожение денег – картина не для слабонервных. Измельчает машина купюры до таких маленьких кусочков, что поди разбери, что это, вообще, раньше было, рассказали в программе «Специальный репортаж».
Уничтожение денег – картина не для слабонервных. Измельчает машина купюры до таких маленьких кусочков, что поди разбери, что это, вообще, раньше было, рассказали в программе «Специальный репортаж».
Одна партия для загрузки – это около пятисот пачек. За 2,5 часа деньги превращаются в ничто.
Валерий Волков, главный специалист отделения по обслуживанию кассовой техники Центрального хранилища Национального банка Республики Беларусь:
Процесс происходит в автоматическом режиме. Что исключает влияние человека на процесс.
Пачки поступают сначала на предуничтожитель, там ножи круглой формы, они и режут эти деньги на небольшие фрагменты.
Затем эти фрагменты поступают в гранулятор, там они измельчаются до состояния обрези мелкой. Максимальный размер – порядка 6 миллиметров.
Максимальная загрузка – до 500 килограмм, поэтому любой номинал, в любом количестве можем загружать и процесс уничтожения – абсолютно без разницы, какие это деньги будут.
Затем уже. по сути, мусор прессуется в брикеты и забрасывается в специальный грузовик.
Валерий Волков:
Вывозятся они на захоронение, на полигон твёрдых бытовых отходов. Грубо говоря, утилизируются там они.
Так и получается, что жизнь у денег не такая уж и длинная.
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Монетами мы можем пользоваться 10-15 лет, а вот купюрами в разы меньше: год-два и их ждёт ликвидация.