Вот так деньги превращаются в ничто. Посмотрите, как уничтожают купюры

Уничтожение денег – картина не для слабонервных. Измельчает машина купюры до таких маленьких кусочков, что поди разбери, что это, вообще, раньше было, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Одна партия для загрузки – это около пятисот пачек. За 2,5 часа деньги превращаются в ничто.

Валерий Волков, главный специалист отделения по обслуживанию кассовой техники Центрального хранилища Национального банка Республики Беларусь:

Процесс происходит в автоматическом режиме. Что исключает влияние человека на процесс. Пачки поступают сначала на предуничтожитель, там ножи круглой формы, они и режут эти деньги на небольшие фрагменты.

Затем эти фрагменты поступают в гранулятор, там они измельчаются до состояния обрези мелкой. Максимальный размер – порядка 6 миллиметров. Максимальная загрузка – до 500 килограмм, поэтому любой номинал, в любом количестве можем загружать и процесс уничтожения – абсолютно без разницы, какие это деньги будут.

Затем уже. по сути, мусор прессуется в брикеты и забрасывается в специальный грузовик.