«Завод был единственным в СНГ» – когда и как начали создавать туристические прицепы в Беларуси?

Нужно ли говорить, что в структуре хозяйства Беларуси машиностроение занимает центральное место? Главными факторами развития отрасли в республике выступают выгодная экономика, географическое положение и наличие высококвалифицированных трудовых ресурсов, рассказали в программе «Наше дело» на РТР-Беларусь. «Лимон» и «Апельсин» – показываем «фруктовую» линейку торговых прицепов от «МАЗ-Купава».

Кому именно пришла в голову идея организовать при Минском автозаводе производство туристических прицепов, сегодня, спустя 35 лет, установить сложно. Но идею одобрили.

За основу взяли югославскую конструкцию и технологию. «Кока-кола» советского разлива в хрустальных стаканах и портрет Ленина подчеркивали гостеприимность и серьезность момента одновременно при подписании договора о сотрудничестве с белорусским предприятием «Туртранс».

Именно торговые прицепы и фургоны стали самым популярным продуктом, заложив основы для производства кузовов-фургонов, в области которых марка «Купава» станет одним из лидеров в СНГ.