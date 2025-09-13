«Завод был единственным в СНГ» – когда и как начали создавать туристические прицепы в Беларуси?
Нужно ли говорить, что в структуре хозяйства Беларуси машиностроение занимает центральное место? Главными факторами развития отрасли в республике выступают выгодная экономика, географическое положение и наличие высококвалифицированных трудовых ресурсов, рассказали в программе «Наше дело» на РТР-Беларусь.
«Лимон» и «Апельсин» – показываем «фруктовую» линейку торговых прицепов от «МАЗ-Купава».
Кому именно пришла в голову идея организовать при Минском автозаводе производство туристических прицепов, сегодня, спустя 35 лет, установить сложно. Но идею одобрили.
За основу взяли югославскую конструкцию и технологию. «Кока-кола» советского разлива в хрустальных стаканах и портрет Ленина подчеркивали гостеприимность и серьезность момента одновременно при подписании договора о сотрудничестве с белорусским предприятием «Туртранс».
Именно торговые прицепы и фургоны стали самым популярным продуктом, заложив основы для производства кузовов-фургонов, в области которых марка «Купава» станет одним из лидеров в СНГ.
Николай Шашко, слесарь МСР ООО «МАЗ-Купава» (работает с 1990 г.):
Конечно, все в диковину было. Очень много было приезжих, съемок, потому что тогда этот завод был единственным в СНГ. Было всего много. По работе нормально все складывалось. Коллектив хороший подобрался, работали нормально.
*На правах рекламы.