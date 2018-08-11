Уборочная-2018: в Беларуси убрано более 80% площадей

Новости Беларуси. Общий намолот по стране составляет почти 4,5 миллионов тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жатва практически завершена в Брестском регионе, осталось собрать урожай с 20 тысяч гектаров. В закромах области к этому дню более 900 тысяч тонн. По количеству собранного зерна лидируют аграрии Минского региона. Они пока единственные, кто преодолел миллионный рубеж.