Прямой эфир

Уборочная-2018: в Беларуси убрано более 80% площадей

11 августа 2018 11:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Общий намолот по стране составляет почти 4,5 миллионов тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уборочная-2018: в Беларуси убрано более 80% площадей-1

Жатва практически завершена в Брестском регионе, осталось собрать урожай с 20 тысяч гектаров. В закромах области к этому дню более 900 тысяч тонн. По количеству собранного зерна лидируют аграрии Минского региона. Они пока единственные, кто преодолел миллионный рубеж.

Уборочная-2018: в Беларуси убрано более 80% площадей-4

Гродненская область с намолотом в 828 тысяч тонн на третьем месте. За полмиллиона перешагнули в Витебской и Могилевской областях. Аграрии этих регионов идут практически нога в ногу. Сложнее остальных в нынешнем сезоне гомельским хлеборобам: здесь серьезные потери зерна из-за жары. В регионе убрано почти 80 % площадей, каравай области весит 469 тысяч тонн.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: намерений продавать «Гомсельмаш» какому-либо иностранному инвестору нет
10 августа 2018 20:47

Александр Лукашенко: намерений продавать «Гомсельмаш» какому-либо иностранному инвестору нет

Новости экономики за 10.08.2018
10 августа 2018 16:55

Новости экономики за 10.08.2018

Бюджет Беларуси от налогового маневра России может потерять Br600 млн
10 августа 2018 16:54

Бюджет Беларуси от налогового маневра России может потерять Br600 млн