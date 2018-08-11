В Минской области два экипажа преодолели трехтысячный рубеж жатвы

Новости Беларуси. Героев жатвы чествовали 11 августа в Минской области. Сразу два экипажа региона преодолели трехтысячный рубеж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уборочная-2018: в Беларуси убрано более 80% площадей

В числе лучших – два механизатора из агрокомбината «Ждановичи», Виктор Стельмах и Михаил Солодуха. С трудовым достижением аграриев поздравили прямо в поле, а после торжественной части хлеборобы снова взялись за работу.

Виктор Стельмах, механизатор агрокомбината «Ждановичи»:

С рождения в этой профессии. Работаю давно, с 1998 года в сельском хозяйстве. В этом хозяйстве с 2005 года, комбайнером уже 11 сезон.

Михаил Саладуха, механизатор агрокомбината «Ждановичи»:

У меня брат двоюродный механизатором работал, тоже на комбайне. Да и сам деревенский. Смотрел – комбайны работают, решил попробовать, что это такое, мое это или не мое. Попробовал – значит, мое.