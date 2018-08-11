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В Минской области два экипажа преодолели трехтысячный рубеж жатвы

11 августа 2018 12:35
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Новости Беларуси. Героев жатвы чествовали 11 августа в Минской области. Сразу два экипажа региона преодолели трехтысячный рубеж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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В Минской области два экипажа преодолели трехтысячный рубеж жатвы-1

В числе лучших – два механизатора из агрокомбината «Ждановичи», Виктор Стельмах и Михаил Солодуха. С трудовым достижением аграриев поздравили прямо в поле, а после торжественной части хлеборобы снова взялись за работу.

В Минской области два экипажа преодолели трехтысячный рубеж жатвы-3

Виктор Стельмах, механизатор агрокомбината «Ждановичи»:
С рождения в этой профессии. Работаю давно, с 1998 года в сельском хозяйстве. В этом хозяйстве с 2005 года, комбайнером уже 11 сезон.

В Минской области два экипажа преодолели трехтысячный рубеж жатвы-5

Михаил Саладуха, механизатор агрокомбината «Ждановичи»:
У меня брат двоюродный механизатором работал, тоже на комбайне. Да и сам деревенский. Смотрел – комбайны работают, решил попробовать, что это такое, мое это или не мое. Попробовал – значит, мое.

В Минской области два экипажа преодолели трехтысячный рубеж жатвы-7

Игорь Макар, первый заместитель председателя Миноблисполкома:
Еще не завершив уборку зерновых, зернобобовых культур, мы начали сев озимого рапса. Сегодня убираются поля от соломы, идет лущение стерни, идет пахота и готовится база к следующему урожаю, уже 2019 года. Вносятся удобрения, и после 25 августа пойдет сев озимых культур.

# Уборочная кампания

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