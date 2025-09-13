«Лимон» и «Апельсин» – показываем «фруктовую» линейку торговых прицепов от «МАЗ-Купава»

Нужно ли говорить, что в структуре хозяйства Беларуси машиностроение занимает центральное место? Главными факторами развития отрасли в республике выступают выгодная экономика, географическое положение и наличие высококвалифицированных трудовых ресурсов, рассказали в программе «Наше дело» на РТР-Беларусь.

Со времен СССР Беларусь была и остается монополистом среди стран СНГ по выпуску ряда станков, автоматизированных комплексов по резке заготовок, большегрузных автомобилей. Начиная с 1990 года, в центре внимания агрофорумов – промышленные премьеры.

На открытой площадке более 500 единиц сельхозтехники и оборудования от белорусских и зарубежных производителей. Нынешняя выставка «Белагро-2025» – юбилейная, 35-я. Ее яркий акцент – автолавка с таким же сочным названием «Мандарин» – последняя новинка завода автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава». Это первый торговый кузов, разработанный на легком мобильном шасси МАЗ. Любопытен «Мандарин» и внутри. Машина полностью автономна и оборудована генератором, чтобы работать в любых условиях.

Виталий Якубов, генеральный директор ООО «МАЗ-Купава»:

Решили попробовать воплотить в жизнь такую небольшую машинку, полной массой 3,5 тонны. Это основное ее преимущество, потому что BelToll не нужен и водитель категории B здесь только нужен. Обычный человек садится за руль, имеет право на этой машине ехать. Это огромный плюс этой машины. Самое главное было то, что когда пришел заказчик и сказал, что ему надо воплотить в жизнь, мы положили это все на бумагу, разработали эскизное решение, чертеж потом сделали. И после, наверное, второго или третьего согласования мы убедили друг друга, что именно такая планировка оптимальна для автомагазина. И это именно то, что хочет заказчик.

К слову, во «фруктовой» линейке «МАЗ-Купава» есть еще один продукт в ярко-желтом окрасе. Торговый прицеп «Лимон». Модель создана по техническому заданию брестского заказчика и уже отправилась к новому владельцу. В планах создать и «Киви». Но это, как говорится у братьев Стругацких, уже совсем другая история.

Завод начинался с торговых прицепов. Это коммерческий транспорт, и он самый требовательный к качеству наполнения и эксплуатации. Это дисциплинирует, требует встроиться в рынок и поставлять клиентам готовые качественные изделия под любые запросы. «Завод был единственным в СНГ» – когда и как начали создавать туристические прицепы в Беларуси?