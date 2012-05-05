Тарифная ставка первого разряда в Беларуси повышена до 210 тысяч рублей

Новости Беларуси. Тарифная ставка первого разряда в Беларуси повышена. Президент Александр Лукашенко согласовал постановление Совета Министров, в котором предусмотрено увеличение с 1 мая тарифной ставки с 200 до 210 тысяч рублей.

Это уже второе повышение зарплат бюджетников в текущем году. Предыдущее было произведено 1 января.

Новое повышение позволит сохранить уровень заработной платы низкооплачиваемых категорий работников выше минимальной, которая с 1 января 2012 составляет 1 миллион рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.