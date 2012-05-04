Лукашенко: Сейчас к нам идет вал желающих получить хозяйства, произвести молоко, мясо, продать

Новости Беларуси. Стране нужны фермы с современными технологиями, но оптимальные по цене. Об этом заявил президент страны во время посещения одного из сельхозпредприятий Червенского района Минской области. Александр Лукашенко здесь уже во второй раз.

СП «Унибокс» успешно занимается животноводством, рентабельность – более 40%. К тому же на предприятии сами производят конструкции для возведения ферм и оборудование для них.

Президенту показали как по собственным технологиям и исключительно из белорусских материалов здесь строят пилотный проект. Преимущество в том, что ферма подобно детскому конструктору: собирается быстро и легко. Президент потребовал максимально удешевить строительство и реконструкцию ферм.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нам не нужна средняя ферма по цене, нам нужна самая дешевая. Вот о чем идет речь. А то, что она средняя по цене, так зачем она нам. Если она будет к тому же дешевой, я думаю, это качественная конструкция, быстровозводимая ферма, то это тоже деньги. Быстрота – это деньги. Но не такие большие деньги, потому что другие фермы, которые дешевле, тоже недолго строятся.

Ладно, мы соберем одну ферму, помещение за месяц. А ту – за два месяца. Нам небольшая разница. Но главное, чтобы это была дешевая конструкция.

В целом по стране внедрение современных технологий на молочных фермах уже сказалось на результатах. Производители значительно прибавили в качестве. Растет и география экспортных поставок. Сегодня необходимо наращивать производственный потенциал, потому внимание к реконструкции ферм – особое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Важно вывести скот из тех ферм, в которых он еще пребывает. Особенно дойное стадо. Во-первых, это здоровье коровы, животного. Там, где мы поставили нормальные фермы, там качества молока совсем другое. И у нас сегодня стандарты (это все признали) выше европейских. У нас нормы, требования выше, чем в Европе. И сегодня осталось только это оформить документально. Пожалуйста, вези, торгуй, продавай в Европе. В два раза дороже будешь молоко продавать. Поэтому нам надо быстрее скот оттуда забрать, из плохих ферм. Вот почему я требую в каждом хозяйстве одну ферму в этом году, кровь из носа, построить.

Александр Лукашенко всегда поддерживает крепких хозяйственников. Они держат порядок на земле, стараются работать по новым технологиям в сельхозпроизводстве и создают рабочие места.

Александр Лукашенко:

Сейчас к нам вообще идет вал желающих получить хозяйства, произвести молоко, мясо, продать. Почему? Потому что рынки Казахстана, России открылись – продавай куда хочешь. Да и не только. Бизнесмен найдет куда продать свою продукцию. Я сдержанно пока к этому отношусь. Желающих море. Но люди, которые у нас уже начали работать, себя уже показали, что это наши люди. Им надо предлагать расширяться, притом, в таком аккуратном подходе: кормлению, содержанию скота, доению, поению, уходу и так далее. Именно таким надо добавлять землю.

Вот вам, пожалуйста, приватизация в сельском хозяйстве. Спокойно, никого не напрягая, у крестьян их участки не отбирают, оплата труда у крестьян в три раза повышается. Я уверен, что ни один на него не в обиде.

Наш путь – когда люди сюда тянутся, когда люди нормально живут. Отсюда надо исходить. Земля обрабатывается, а не просится. Все остальное – не мешайте, помогайте.

Президенту доложили и о ходе посевной. Ее темпами Александр Лукашенко не очень доволен. Виной тому – поздняя весна. Но, несмотря на это, по словам главы государства, темпы необходимо ускорять. До 12 мая все области должны завершить сев ранних яровых.