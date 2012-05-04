Беларусь и Чехия намерены реализовать более 40 совместных проектов в области железнодорожного, автомобильного транспорта и авиации

Новости Беларуси. В Минске специалисты из двух стран обсуждали актуальные вопросы сотрудничества в области железнодорожного, автотранспорта и авиации. И сегодня в МИД нашей страны подвели итоги этой встречи. Стороны подписали протокол о взаимодействии. Беларусь и Чехия намерены реализовать более 40 совместных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опыт Чехии может быть востребован при реконструкции Национального аэропорта Минск. Такую возможность не исключают белорусские эксперты.

Милан Говорка, заместитель министра промышленности и торговли Чешской Республики:

Обсуждали конкретные проекты в тех отраслях, которые мы считаем наиболее перспективными с точки зрения дальнейшего ведения и расширения наших отношений. Речь идет о машиностроении, о станкостроении. Мы вели переговоры, связанные с вопросами энергетики.

Александр Гурьянов, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

Эти сферы сотрудничества довольно обширны. И самое главное, что мы здесь рассчитываем не только на обычные экспортно-импортные операции, а здесь задействованы и прямые инвестиции из Чехии.