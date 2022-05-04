Тариф на услуги по зарядке электромобилей в Беларуси остаётся самым низким в Европе и СНГ

Новости Беларуси. Тариф на услуги по зарядке электромобилей в Беларуси остается самым низким в Европе и СНГ. 35 копеек за 1 киловатт-час – медленная зарядка. И 45 – быстрая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для сравнения: за ту же услугу в Германии и Бельгии нужно заплатить около 2 рублей за 1 киловатт-час, в России – примерно 70 копеек. Даже учитывая измененные тарифы в нашей стране, использовать электромобили в два раза выгоднее, чем авто, оснащенные двигателем внутреннего сгорания. По прогнозам, к 2025 году в Беларуси будет порядка 100 тысяч электромобилей.