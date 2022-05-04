Новости экономики за 04.05.2022
Новости Беларуси. Удается ли отечественным производителям оперативно строить новые логистические цепочки для реализации продукции за рубеж? Как отличается уровень цен на зарядку электромобилей в Беларуси, СНГ и Европе? Когда система мгновенных платежей будет доступна белорусам?
С деловым обзором в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Наталья Надольская.
ВСТУПИЛ В СИЛУ НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ НАВИГАЦИОННЫХ ПЛОМБ ПРИ ВВОЗЕ ТОВАРОВ АВТОТРАНСПОРТОМ
В Беларуси вступил в силу измененный порядок применения навигационных пломб при ввозе товаров автотранспортом. Согласно постановлению правительства, теперь требуется ставить навигационные пломбы на все фуры, следующие из Литвы, Латвии и Польши, если они зарегистрированы в ЕС. Это касается и пустых большегрузных автомобилей. Оставлено старое исключение для транзита грузов из Калининграда и в Калининград через Литву и Латвию. Новые правила пломбировки работают с 1 мая.
Белорусам с 11 июля будут доступны мгновенные платежи. Читайте здесь.
МИНСЕЛЬХОЗПРОД: «ПРОБЛЕМ С ЛОГИСТИКОЙ У БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕТ»
Проблем с логистикой у белорусских предприятий нет. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия, за несколько недель удалось выстроить новые маршруты поставок. Частично белорусская продукция идет через Новороссийск, Санкт-Петербург, но основные доли поставок в третьи страны и в Китай идут примерно неделю железнодорожным путем через Владивосток. Что касается экспорта, то география поставок белорусской продукции с каждым годом расширяется, в том числе по хлебу и кондитерским изделиям. В 2021 году продукты белорусского производства были представлены на прилавках в 44 странах мира.
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