Новости экономики за 04.05.2022

Новости Беларуси. Удается ли отечественным производителям оперативно строить новые логистические цепочки для реализации продукции за рубеж? Как отличается уровень цен на зарядку электромобилей в Беларуси, СНГ и Европе? Когда система мгновенных платежей будет доступна белорусам? С деловым обзором в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Наталья Надольская.

ВСТУПИЛ В СИЛУ НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ НАВИГАЦИОННЫХ ПЛОМБ ПРИ ВВОЗЕ ТОВАРОВ АВТОТРАНСПОРТОМ В Беларуси вступил в силу измененный порядок применения навигационных пломб при ввозе товаров автотранспортом. Согласно постановлению правительства, теперь требуется ставить навигационные пломбы на все фуры, следующие из Литвы, Латвии и Польши, если они зарегистрированы в ЕС. Это касается и пустых большегрузных автомобилей. Оставлено старое исключение для транзита грузов из Калининграда и в Калининград через Литву и Латвию. Новые правила пломбировки работают с 1 мая. Белорусам с 11 июля будут доступны мгновенные платежи. Читайте здесь.