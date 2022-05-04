Белорусам с 11 июля будут доступны мгновенные платежи

Новости Беларуси. Система мгновенных платежей для физлиц заработает уже в 2022 году. Это один из этапов реализации закона «О платежных системах и платежных услугах», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В законе много нововведений и возможностей в данной сфере для бизнеса и граждан. Услугой мгновенных платежей сегодня могут пользоваться только юрлица. К системе подключены 13 банков, в том числе Нацбанк. И уже с июля возможность мгновенных платежей получат и физлица. Вначале специалисты внесут все необходимые данные в систему дистанционного банковского обслуживания. Затем будет запущен пилотный проект сервиса, при помощи которого мгновенный перевод можно сделать, введя номер мобильного телефона контрагента. До конца года данный сервис, обеспечивающий движение денежных средств без использования банковских платежных карточек, начнут предоставлять все белорусские банки.