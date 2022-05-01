Как в семейной итальянской мануфактуре. Побывали в цехах «Берёзакерамики» и узнали, как справляются с санкциями

Новости Беларуси. Несмотря на санкции, огонь не погас в цехах «Березакерамики». Производство плитки хоть дело и хрупкое, но даже под экономическим прессом не прогибается, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Запас прочности, в том числе финансовой, обеспечивает своевременная модернизация, новые партнеры и выверенная логистика. Как уложить плитку своих интересов, знает Кристина Протосовицкая.

Ну, оно давит. Давит, давит, давит. До определенного момента. Одномоментно и по нарастающей оказываем давление. В одну точку – прицельно. Пока условия лабораторные, но за стенами производства уже реальная жизнь. А чтобы наверняка, даем нагрузку, которой не бывает в обычных бытовых условиях.

Этот эксперимент – чем не параллель с санкционным давлением? Когда также организованно и адресно давят на целые отрасли. Говорят, не вандализм и не варварство, а просто проверка на прочность. Но, к слову, стойкость у белорусской керамики, как и, пожалуй, у экономики, двойная. Случай ведь бывает всякий.

Алексей Грищенко, инженер-технолог предприятия «Березастройматериалы»:

Наша плитка востребована на рынке. Мы это знаем, потому что постоянно требуется переходы, менять дизайны, всегда завод в динамике. Продукция востребована. Это хорошо, это заряжает.

Промышленное производство белорусской керамической плитки мало чем технологически отличается от семейной итальянской мануфактуры. Строго выверенный по рецептуре порошок из глины, песков и доломитов под прессом и высокими температурами превращают в будущее изделие. Полуфабрикат сушат, глазируют и обжигают. Главный ингредиент березовской плитки – редкий вид глины. Бассейны ее добычи находятся в Украине. Альтернативные запасы нашли в России. Также поэтапно проводят диверсификацию рынка сырья за счет дружественных стран. В красителях сравниться с родиной красок Италией сложно, впрочем, наполовину удастся прийти к собственному производству цвета.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Чтобы в производстве было, как в жизни, гладко, но не скользко. В Березе выпускают свыше миллиона метров квадратных плитки в месяц. Этого объема хватит, чтобы в 20 слоев застелить столичный стадион «Динамо». Цех работает в режиме нон-стоп.

Последние пять лет это производство работает без малейших остановок. Смены по 12 часов. Рядом с печами, где свыше 1 000 градусов, закаляется не только плитка, но и характер. Алена Жарова с первого взгляда может все сказать о качестве керамики и глазури. На предприятии работает более 10 лет.

Алена Жарова, сортировщица предприятия «Березастройматериалы»:

В нашем городе и для женщины очень выгодно работать именно на нашем предприятии. Я думаю, с отгрузками будет все хорошо, а значит, будет работа и зарплата. Пока мы работаем стабильно, в штатном режиме. Без перебоев и остановок. Зарплата вовремя, зарплата хорошая у нас.

До санкционной проверки на прочность расклад отгрузок был следующим: 15 % отечественного рынка, остальное – экспорт на Запад и Восток. Сегодня с партнерами выстраивают «бесшовные» отношения, кто готов работать, а логистику отыгрывают, как шахматные партии, по проверенным направлениям.

Кристина Протосовицкая:

Месячная отгрузка – на площадке. Масштабы и объемы не должны пугать – это специфика товара и его транспортировки. За пределы Беларуси керамическую плитку отправляют железнодорожным транспортом. За световой день здесь грузят от 10 до 24 вагонов. И конкретно эти к вечеру уже отправятся в Россию и Казахстан.

На предприятии не скрывают: будучи ориентированными на экспорт, нынешняя ситуация заставляет крепко задуматься. Но добавляют: все необходимые управленческие решения уже в работе. Не обо всех можно пока говорить на широкую публику – коммерческая тайна. Куда теперь возят белорусскую плитку? Рассказали на предприятии «Березастройматериалы». Сегодня предприятие в Березе – это более 1 000 рабочих рук. Квалифицированных и закаленных профессионалов, которые точно знают истинную цену всему хрупкому в этом мире.