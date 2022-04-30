«Был принят целый пакет мер». Головченко о поддержке Миорского металлопрокатного завода

Новости Беларуси. В условиях санкций государство продолжает помогать предприятиям, а некоторым – даже выживать. Так, после почти полугодового простоя в промышленный строй вернулся Миорский металлопрокатный завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это частное предприятие, которое сейчас получило поддержку от государства – финансовую, техническую и организационную.

Выпуск продукции завод восстановил с марта. Например, для Глубокского молочноконсервного комбината. После ограничений Запада необходимо заместить минимум 7 000 тонн ранее импортируемой белой жести. Работает миорский завод и на экспорт. Уже заключены первые контракты, пока на поставку небольших партий, чтобы новые клиенты могли убедиться в качестве продукции. В числе основных проблем, с которыми столкнулось предприятие, закупка сырья и нехватка финансирования.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Был принят целый пакет мер, который направлен на финансово-экономическое оздоровление этого – подчеркну – частного предприятия. Были снижены местными органами власти налоги на землю, на недвижимость. Государство установило льготные тарифы на электроэнергию, не применяло повышающие коэффициенты, которые положены для такого оборудования. И целый ряд других мер такого организационно-экономического характера.

Меры поддержки, которые используются, предусмотрены соответствующим указом Президента № 93. Из самых последних решений – государство рассрочило целому ряду предприятий сроки уплаты дивидендов, которые они платят из своей прибыли. Вместо того чтобы заплатить сразу по итогам работы в прошлом году, мы разбили до конца года, чтобы снизить одномоментную нагрузку и минимизировать кассовые разрывы.