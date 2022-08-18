«Там они задохнутся». Почему Президент против переброски комбайнов с юга на север страны?

Новости Беларуси. Плодоовощной запас в хранилищах страны, технологическая дисциплина в аграрной сфере, строительство доступного арендного жилья. Эти и другие темы звучали 18 августа в Гродненской области, куда Александр Лукашенко приехал с рабочим визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь и о кортежах комбайновых. Насколько необходимо перебрасывать из региона в регион? Не захлебнутся ли зернокомплексы северных хозяйств?

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Часть комбайнов, которая была задействована на уборке рапса, сейчас переходит на зерновые.