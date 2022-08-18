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«Там они задохнутся». Почему Президент против переброски комбайнов с юга на север страны?

18 августа 2022 17:48
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Новости Беларуси. Плодоовощной запас в хранилищах страны, технологическая дисциплина в аграрной сфере, строительство доступного арендного жилья. Эти и другие темы звучали 18 августа в Гродненской области, куда Александр Лукашенко приехал с рабочим визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Там они задохнутся». Почему Президент против переброски комбайнов с юга на север страны?-1

Речь и о кортежах комбайновых. Насколько необходимо перебрасывать из региона в регион? Не захлебнутся ли зернокомплексы северных хозяйств?

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Часть комбайнов, которая была задействована на уборке рапса, сейчас переходит на зерновые.

«Там они задохнутся». Почему Президент против переброски комбайнов с юга на север страны?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Особо тоже не перекинешь, потому что тебя будут сдерживать сушильные хозяйства и другие процессы. И хотелось бы фронтом пойти туда, в Ошмяны и Островец, но если туда все твои комбайны с юга бросить, то там они задохнутся. Они намолотят, а зерно некуда… Высыпем на площадки.

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# Сельское хозяйство # Экономика # Владимир Караник # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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