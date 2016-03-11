Новости Беларуси. Субъекты поддержки малого и среднего предпринимательства появятся в каждом населенном пункте численностью более 30 тысяч человек. Об этом 11 марта журналистам сообщил директор департамента по предпринимательству Минэкономики. Это мера предусматривается новой программой поддержки предпринимательства.

Документ является своего рода дорожной картой Беларуси по созданию максимально благоприятных условий для развития в стране бизнеса. В частности, субъекты малого и среднего предпринимательства смогут рассчитывать на льготные кредиты для открытия дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Арушаньянц, директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь:

Речь идет о финансировании через банки-партнеры. То есть субъект хозяйствования просто приходит в свой банк, в котором он обслуживается, и узнает, какие льготные программы в этом банке реализуются. А это могут быть программы за счет средств Банка развития. Не говоря о том, что мы сейчас хотим предоставить в рамках китайских кредитов, есть еще кредиты Европейского банка реконструкции и развития. То есть в данном случае будет, ведь это не Министерство экономики кредитует субъекты хозяйствования, это именно возможность в своем банке получить средства за счет льготных программ, в том числе международных программ