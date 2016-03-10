В Мингорисполкоме рассмотрели вопросы эффективного использования бюджетных средств

Новости Беларуси. Городской капитал любит порядок. В столичной мэрии 10 марта рассмотрели вопросы эффективного использования бюджетных средств. Речь идет, в первую очередь, о перераспределении городского финансирования. Вместе с тем бюджет Минска сохранит свою социальную направленность, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В рамках этой программы рекомендовано сократить объемы импортных закупок в отрасли здравоохранения и по максимуму использовать резервные возможности. Проект решения далее рассмотрят на сессии депутаты Мингорсовета.

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:

В указе написано: снижение затрат себестоимость на 25% - это касается всех. Это и социальная сфера, и ЖКХ, и дорожники, и транспортники. Тем более, резервов у нас для этого еще очень-очень много.

Алексей Афанасьев, начальник главного финансового управления Мингорисполкома:

Мы попытаемся в этих условиях принять бюджет или изменить его для сбалансированности. Бюджет в прошлом году порадовал. У нас были немного и дополнительные доходы, которые мы своевременно распределили между отраслями.

В сфере образования в 2016-ом году будут развивать пилотный проект по переводу столичных школ на нормативное финансирование. Пока эксперимент стартовал на базе пятой гимназии в Партизанском районе. В этом году нововведение успеют оценить во всех школах Первомайского. Объемы финансирования будут устанавливаться в зависимости от количества учащихся.