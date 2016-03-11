Часть проблемных предприятий Брестской области отдадут под управление соседних, более успешных

Новости Беларуси. Наращивание объемов производства, рост экспорта и привлечение инвестиций. Именно эти меры должны помочь неэффективным сельхозорганизациям Брестской области. Об этом 11 марта шла речь на встрече председателя верхней палаты Парламента и одновременно уполномоченного по Брестской области Михаила Мясниковича и первого заместителя председателя Брестского облисполкома.

Решено часть проблемных предприятий отдать под управление соседних, более успешных, часть – фермерским хозяйствам, другие же попадут под финансовое оздоровление.

Особое внимание сегодня нужно уделить расширению экспортных поставок. Уже сегодня продукция сельхозорганизаций поставляется в Россию, страны Европейского союза и Азиатский регион. Внимание нужно уделить и поиску инвесторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Токарь, первый заместитель председателя Брестского областного исполнительного комитета:

Самое главное – нарастить объемы производства. Финансово оздоровить можно только в том случае, если увеличить объемы производимой продукции тем или иным субъектом хозяйствования. Таких предприятий, о которых мы вели сегодня разговор, 26. На первом этапе мы будем вести их оздоровление. Различными путями, как я уже назвал. Это досудебное оздоровление с учетом разработанных мероприятий. Мы ищем инвесторов со стороны. Как один из примеров, хочу сказать, что сегодня в Ляховичском районе есть такие инвесторы, даже российско-турецкая компания пришла.