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Финляндия рассмотрит вопрос о выходе страны из еврозоны

11 марта 2016 07:35
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Новости Финляндии. Финляндия рассмотрит вопрос о выходе страны из еврозоны. Бывший министр правительства страны считает, что необходимо провести референдум по вопросу отказа от единой европейской валюты. В пользу такого решения уже собрано 50 тысяч подписей.

Противники евро полагают, что Финляндии было бы проще справиться с серьезными экономическими проблемами, если бы она вернулась к национальной валюте. С помощью гибкого обменного курса можно было бы восстановить конкурентоспособность экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Беларусь-Евросоюз

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