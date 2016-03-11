Новости Финляндии. Финляндия рассмотрит вопрос о выходе страны из еврозоны. Бывший министр правительства страны считает, что необходимо провести референдум по вопросу отказа от единой европейской валюты. В пользу такого решения уже собрано 50 тысяч подписей.

Противники евро полагают, что Финляндии было бы проще справиться с серьезными экономическими проблемами, если бы она вернулась к национальной валюте. С помощью гибкого обменного курса можно было бы восстановить конкурентоспособность экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.