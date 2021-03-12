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Новости экономики за 12.03.2021

12 марта 2021 15:40
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Новости Беларуси. Как изменились мировые цены на продовольствие в условиях пандемии? Чем белорусские санатории компенсируют потери в экспорте своих услуг? Какое решение принял Нацбанк по уровню ставки рефинансирования?

Наталья Надольская с новостями деловой сферы.

ИНДЕКС МИРОВЫХ ЦЕН НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ ДОСТИГ ТРЕХЛЕТНЕГО МАКСИМУМА

Индекс мировых цен на продовольствие достиг трехлетнего максимума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Резкий скачок во многих странах стал одним из главных негативных факторов пандемии для мировой экономики.

Новости экономики за 12.03.2021-1

Из отдельных ключевых продуктов питания, которые отслеживает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, подорожали растительные масла, зерновые и сахар. В непростой ситуации оказались страны, зависящие от импорта продовольствия.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси прокомментировало ускорение инфляции в феврале. По оценке аналитиков, наибольший вклад в рост цен в годовом выражении внесли рыба и рыбопродукты, масло и жиры, крупы, а также фрукты. Повышенный рост цен объясняют подорожанием импорта, а также отменой налоговых льгот.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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