Новости экономики за 12.03.2021

Новости Беларуси. Как изменились мировые цены на продовольствие в условиях пандемии? Чем белорусские санатории компенсируют потери в экспорте своих услуг? Какое решение принял Нацбанк по уровню ставки рефинансирования?

Наталья Надольская с новостями деловой сферы.

ИНДЕКС МИРОВЫХ ЦЕН НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ ДОСТИГ ТРЕХЛЕТНЕГО МАКСИМУМА

Индекс мировых цен на продовольствие достиг трехлетнего максимума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Резкий скачок во многих странах стал одним из главных негативных факторов пандемии для мировой экономики.