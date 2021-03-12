Новости экономики за 12.03.2021

Новости Беларуси. Как изменились мировые цены на продовольствие в условиях пандемии? Чем белорусские санатории компенсируют потери в экспорте своих услуг? Какое решение принял Нацбанк по уровню ставки рефинансирования?
Наталья Надольская с новостями деловой сферы.
ИНДЕКС МИРОВЫХ ЦЕН НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ ДОСТИГ ТРЕХЛЕТНЕГО МАКСИМУМА
Индекс мировых цен на продовольствие достиг трехлетнего максимума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Резкий скачок во многих странах стал одним из главных негативных факторов пандемии для мировой экономики.
Из отдельных ключевых продуктов питания, которые отслеживает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, подорожали растительные масла, зерновые и сахар. В непростой ситуации оказались страны, зависящие от импорта продовольствия.
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси прокомментировало ускорение инфляции в феврале. По оценке аналитиков, наибольший вклад в рост цен в годовом выражении внесли рыба и рыбопродукты, масло и жиры, крупы, а также фрукты. Повышенный рост цен объясняют подорожанием импорта, а также отменой налоговых льгот.