В белорусских санаториях на май забронировано более половины мест

Новости Беларуси. Слаженная работа маркетинговых служб и гибкая ценовая политика помогли белорусским санаториям заинтересовать немалое количество белорусов даже в условиях пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это позволило компенсировать потери в экспорте.

С начала года заполняемость санаторно-курортных учреждений на уровне 60 %. В 1 квартале услугами белорусских санаториев воспользовались не менее 10 тысяч россиян. Среди местного населения путевки распределяют по территориальному принципу, чтобы люди как можно меньше перемещались по стране.