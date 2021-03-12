В белорусских санаториях на май забронировано более половины мест
Новости Беларуси. Слаженная работа маркетинговых служб и гибкая ценовая политика помогли белорусским санаториям заинтересовать немалое количество белорусов даже в условиях пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это позволило компенсировать потери в экспорте.
С начала года заполняемость санаторно-курортных учреждений на уровне 60 %. В 1 квартале услугами белорусских санаториев воспользовались не менее 10 тысяч россиян. Среди местного населения путевки распределяют по территориальному принципу, чтобы люди как можно меньше перемещались по стране.
700 тысяч белорусов смогут поправить здоровье с господдержкой: на эти цели из бюджета и внебюджетного фонда соцзащиты выделено 210 млн рублей. Всего же в 2021 году в белорусских здравницах планируют оздоровить около миллиона человек.
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