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В белорусских санаториях на май забронировано более половины мест

12 марта 2021 15:37
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Новости Беларуси. Слаженная работа маркетинговых служб и гибкая ценовая политика помогли белорусским санаториям заинтересовать немалое количество белорусов даже в условиях пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это позволило компенсировать потери в экспорте.

В белорусских санаториях на май забронировано более половины мест-1

С начала года заполняемость санаторно-курортных учреждений на уровне 60 %. В 1 квартале услугами белорусских санаториев воспользовались не менее 10 тысяч россиян. Среди местного населения путевки распределяют по территориальному принципу, чтобы люди как можно меньше перемещались по стране.

В белорусских санаториях на май забронировано более половины мест-4

700 тысяч белорусов смогут поправить здоровье с господдержкой: на эти цели из бюджета и внебюджетного фонда соцзащиты выделено 210 млн рублей. Всего же в 2021 году в белорусских здравницах планируют оздоровить около миллиона человек.

О других новостях экономики за 12 марта читайте здесь.

# Туризм # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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