«Гомсельмаш» поставит в страны Африки сельхозтехники более чем на 3 млн долларов

Новости Беларуси. На площадке белорусского павильона в Дубае состоялись деловые переговоры между представителями машиностроительных холдингов и деловых кругов Арабских Эмиратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский металлургический договорился о поставке продукции на 100 миллионов долларов. «Гомсельмаш» поставит в страны Африки сельхозтехники на более чем 3 миллиона долларов. По итогам 2021 года объем производства продукции гомельского производителя возрос на 30 %.

Преуспели в продажах на экспорт и другие гиганты отечественного машиностроения. Минский тракторный завод увеличил поставки за рубеж почти на четверть. Спрос на грузовые автомобили МАЗ в прошлом году на российском рынке вырос на 44,5 % по сравнению с 2020 годом. МАЗ также стал лидером украинского рынка грузовиков. Наращивает производство белорусско-китайский завод «БелДжи», большая часть экспорта которого приходится на Россию.