Прямой эфир

«Гомсельмаш» поставит в страны Африки сельхозтехники более чем на 3 млн долларов

17 февраля 2022 15:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На площадке белорусского павильона в Дубае состоялись деловые переговоры между представителями машиностроительных холдингов и деловых кругов Арабских Эмиратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Гомсельмаш» поставит в страны Африки сельхозтехники более чем на 3 млн долларов-1

Белорусский металлургический договорился о поставке продукции на 100 миллионов долларов. «Гомсельмаш» поставит в страны Африки сельхозтехники на более чем 3 миллиона долларов. По итогам 2021 года объем производства продукции гомельского производителя возрос на 30 %.  

Преуспели в продажах на экспорт и другие гиганты отечественного машиностроения. Минский тракторный завод увеличил поставки за рубеж почти на четверть. Спрос на грузовые автомобили МАЗ в прошлом году на российском рынке вырос на 44,5 % по сравнению с 2020 годом. МАЗ также стал лидером украинского рынка грузовиков. Наращивает производство белорусско-китайский завод «БелДжи», большая часть экспорта которого приходится на Россию.  

Другие новости экономики за 17 февраля читайте здесь.  

# Предприятия Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Продажа цемента на внутреннем рынке переводится на БУТБ
17 февраля 2022 15:51

Продажа цемента на внутреннем рынке переводится на БУТБ

Игорь Брыло: в 2022 году мы планируем перешагнуть 7-миллиардный рубеж. Это и молоко, и мясо, и другая продукция
17 февраля 2022 11:38

Игорь Брыло: в 2022 году мы планируем перешагнуть 7-миллиардный рубеж. Это и молоко, и мясо, и другая продукция

Пархомчик: одна из основных задач, которую мы сейчас решаем, – это переход на наш легковой электротранспорт
16 февраля 2022 18:25

Пархомчик: одна из основных задач, которую мы сейчас решаем, – это переход на наш легковой электротранспорт