Прямой эфир

Премьер-министр протестировал лично. Роману Головченко показали уникальные машины «Амкодор-КЭЗ»

23 июля 2021 19:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Уникальные машины от белорусских производителей. На предприятии «Амкодор-КЭЗ» представили новинки специализированной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр протестировал лично. Роману Головченко показали уникальные машины «Амкодор-КЭЗ»-1

Одна из них – первый в Беларуси гусеничный экскаватор с объемом ковша в кубический метр. Техника будет использоваться в жилищном и дорожном строительстве, сельском хозяйстве и промышленности. Но главная особенность – экскаватор может разрабатывать даже мерзлый грунт и скальные породы и работать на болотистой местности.

Всего в Толочинском районе выпускают 11 наименований машин. Многие из них уже работают в России, Украине, Казахстане и Южной Америке. Расширить производственную линейку помогла масштабная модернизация предприятия. 

Премьер-министр протестировал лично. Роману Головченко показали уникальные машины «Амкодор-КЭЗ»-4

23 июля удобство и маневренность выпускаемой техники оценил Роман Головченко. Премьер-министр протестировал новинки лично.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Роман Головченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 23.07.2021
23 июля 2021 14:34

Новости экономики за 23.07.2021

Карты платёжной системы «Мир» станут обязательными к приёму
23 июля 2021 14:28

Карты платёжной системы «Мир» станут обязательными к приёму

В Беларуси изменился порядок закупок товаров и услуг предприятиями. Как это работает теперь?
23 июля 2021 14:26

В Беларуси изменился порядок закупок товаров и услуг предприятиями. Как это работает теперь?