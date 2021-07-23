Премьер-министр протестировал лично. Роману Головченко показали уникальные машины «Амкодор-КЭЗ»

Новости Беларуси. Уникальные машины от белорусских производителей. На предприятии «Амкодор-КЭЗ» представили новинки специализированной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из них – первый в Беларуси гусеничный экскаватор с объемом ковша в кубический метр. Техника будет использоваться в жилищном и дорожном строительстве, сельском хозяйстве и промышленности. Но главная особенность – экскаватор может разрабатывать даже мерзлый грунт и скальные породы и работать на болотистой местности.

Всего в Толочинском районе выпускают 11 наименований машин. Многие из них уже работают в России, Украине, Казахстане и Южной Америке. Расширить производственную линейку помогла масштабная модернизация предприятия.