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«Омега-3 здесь практически в 20 раз больше». Чем полезно рапсовое масло?

25 июля 2021 20:05
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Новости Беларуси. Пока одни сражаются на спортивных аренах, другие играют на другом поле – хлебном. В 2020 году пока мы тут стояли на ушах, наши аграрии работали и спасли страну, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Омега-3 здесь практически в 20 раз больше». Чем полезно рапсовое масло?-1

Еще одна важная с любой точки зрения культура, рапс, в 2021 году также не показывает рекордной урожайности. Причем в стране уже убрано 3/4 площадей. Намолот к 25 июля вплотную приблизился к отметке в полмиллиона тонн.

«Омега-3 здесь практически в 20 раз больше». Чем полезно рапсовое масло?-4

Качеством поступающего рапса переработчики пока довольны. Масло из нового урожая здесь начнут давить во второй декаде августа: по технологии семена должны вылежаться около трех недель. В зависимости от качества сырья получится техническое или пищевое масло. Последнее отсюда поступит на жиркомбинат, где, пройдя дополнительную очистку, приобретет привычный для потребителя вид.​

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«Омега-3 здесь практически в 20 раз больше». Чем полезно рапсовое масло?-7

Игорь Можанов, первый заместитель директора ОАО «Гомельский жировой комбинат»:
Данный продукт набирает популярность. Почему? Потому что в данном масле у нас присутствуют Омега-3, Омега-6, Омега-9. Сегодня многие хотят вести здоровый образ жизни. Если сравнить данное масло с подсолнечным, то Омега-3 здесь практически в 20 раз больше, чем в подсолнечном. Если посмотреть на отгрузки, которые происходят в рамках нашего предприятия, в рамках предприятий концерна «Белгоспищепром», то продажи рапсового масла безусловно растут.

# Уборочная кампания # Здоровье # Александр Добриян # Игорь Можанов # Фотофакт

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