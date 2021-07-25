«Омега-3 здесь практически в 20 раз больше». Чем полезно рапсовое масло?

Новости Беларуси. Пока одни сражаются на спортивных аренах, другие играют на другом поле – хлебном. В 2020 году пока мы тут стояли на ушах, наши аграрии работали и спасли страну, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Еще одна важная с любой точки зрения культура, рапс, в 2021 году также не показывает рекордной урожайности. Причем в стране уже убрано 3/4 площадей. Намолот к 25 июля вплотную приблизился к отметке в полмиллиона тонн.

Качеством поступающего рапса переработчики пока довольны. Масло из нового урожая здесь начнут давить во второй декаде августа: по технологии семена должны вылежаться около трех недель. В зависимости от качества сырья получится техническое или пищевое масло. Последнее отсюда поступит на жиркомбинат, где, пройдя дополнительную очистку, приобретет привычный для потребителя вид.​ «Объём сформирован за счёт импорта». Почему белорусы практически не покупают рапсовое масло?