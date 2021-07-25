«Омега-3 здесь практически в 20 раз больше». Чем полезно рапсовое масло?

Новости Беларуси. Пока одни сражаются на спортивных аренах, другие играют на другом поле – хлебном. В 2020 году пока мы тут стояли на ушах, наши аграрии работали и спасли страну, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Пока одни сражаются на спортивных аренах, другие играют на другом поле – хлебном. В 2020 году пока мы тут стояли на ушах, наши аграрии работали и спасли страну, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Еще одна важная с любой точки зрения культура, рапс, в 2021 году также не показывает рекордной урожайности. Причем в стране уже убрано 3/4 площадей. Намолот к 25 июля вплотную приблизился к отметке в полмиллиона тонн.
Качеством поступающего рапса переработчики пока довольны. Масло из нового урожая здесь начнут давить во второй декаде августа: по технологии семена должны вылежаться около трех недель. В зависимости от качества сырья получится техническое или пищевое масло. Последнее отсюда поступит на жиркомбинат, где, пройдя дополнительную очистку, приобретет привычный для потребителя вид.
«Объём сформирован за счёт импорта». Почему белорусы практически не покупают рапсовое масло?
Игорь Можанов, первый заместитель директора ОАО «Гомельский жировой комбинат»:
Данный продукт набирает популярность. Почему? Потому что в данном масле у нас присутствуют Омега-3, Омега-6, Омега-9. Сегодня многие хотят вести здоровый образ жизни. Если сравнить данное масло с подсолнечным, то Омега-3 здесь практически в 20 раз больше, чем в подсолнечном. Если посмотреть на отгрузки, которые происходят в рамках нашего предприятия, в рамках предприятий концерна «Белгоспищепром», то продажи рапсового масла безусловно растут.