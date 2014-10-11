Создана двусторонняя торгово-экономическая комиссия Беларуси и Франции, о которой мечтали 20 лет!

В Беларуси будет организовано сборочное производство французских автомобилей. В Париже подписано соглашение о сотрудничестве белорусской фирмы с европейским автомобильным концерном. Планируется, что в нашей стране будет построена и сеть французских гостиниц. Такие договоренности достигнуты в рамках рабочего визита белорусской делегации.

Особое внимание уделили новым возможностям в сотрудничестве Франции и Беларуси в связи с созданием Евразийского экономического союза.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Франции:

Это импульс и сигнал для французского и белорусского бизнеса, что правительства поддерживают необходимость активизации торгово-экономических контактов. Потенциал Беларуси и Франции не отвечает сегодняшнему уровню контактов. Эти шаги, безусловно, будут способствовать более содержательному использованию этого потенциала.

В Париже состоялась выставка выставка белорусских художников. Репродукции работ 8 наших авторов появились прямо на ограждении мэрии 16 округа французской столицы.

Буквально за несколько минут до программы «Картина мира» позвонил посол Беларуси во Франции Павел Латушко и особо отметил, что наконец-то создана двухсторонняя торгово-экономическая комиссия, о которой мечтали 20 лет! Теперь у Франции к Беларуси – новый интерес!