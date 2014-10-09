Крупнейшие представители бизнеса Беларуси и Туркменистана обсудили создание Делового совета

Новости Беларуси. Крупнейшие представители бизнеса обеих стран собрались, чтобы обсудить создание Делового совета, в который войдут представители как государственных, так и частных предприятий. Это необходимо в первую очередь для развития лёгкой промышленности.

Машиностроение и сельское хозяйство давно стали приоритетными сферами двусторонних отношений. Но увеличивать товарооборот можно и нужно и за счёт менее развитых отраслей, в частности, таких, как текстильная и продовольственная. Говорить о конкретных договорах и соглашениях пока рано, но найти точки соприкосновения белорусского и туркменского бизнеса, по словам участников совещания, можно уже сейчас.

Александр Дадаев, представитель Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана:

Свыше $100 млн мы закупили у вас, а экспортировали вам где-то не более $2 млн. Основное количество — шерсть и небольшое количество текстильной продукции. Я считаю, что это неправильно.

Николай Ефимчик, председатель Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности:

Это сотрудничество должно носить более глубокий характер. И сегодня мы будем обсуждать тему совместного сотрудничества не только в плане получения сырья и отгрузки некоторых изделий, вплоть до создания совместных предприятий. Сегодня мы оговорим условия, возможности и у же в следующей поездке с премьер-министром в Туркменистан, я думаю, будут уже более конкретные действия предприняты по поводу не только продаж и покупок, но и совместной деятельности.