Новости Беларуси. В эти минуты в Минске бизнесмены из Беларуси и Германии обсуждают перспективы развития торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Представители немецких компаний заинтересованы в установлении деловых связей с белорусскими партнерами в области деревообработки, химической промышленности и торговли медицинскими и техническими газами. Как отмечают немецкие специалисты, Беларусь является привлекательной площадкой для создания и развития бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марк Бремер, представитель Торгово-промышленной палаты города Эрфурта (Германия):

В прошедшие годы была положительная динамика взаимного товарооборота между Беларусью и Германией. Ваша страна очень интересна для развития наших торгово-экономических отношений. Сегодня сюда приехали предприятия, представляющие машиностроение, пластмассовую промышленность и деревообработку, которые хотят сотрудничать с вашей страной. Беларусь имеет для этого много преимуществ: здесь неплохой бизнес-климат, высококвалифицированные специалисты. Не последнюю роль играет и тот факт, что Беларусь – член ЕЭАС.

Алексей Велюго, ведущий специалист отдела развития и эксплуатации свободной экономической зоны «Витебск»:

Беларусь в ближайшие несколько лет может стать мостом, надежным крепким фундаментом между рынком Евразийского таможенного союза и Евросоюзом. Безусловно, немцев интересует Беларусь как рынок для того, чтобы продавать свою продукцию. Так же белорусов интересует немецкий рынок, чтобы продавать туда свою продукцию. Я считаю, что обоим странам есть что друг у друга взять.