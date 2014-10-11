Межгосударственные союзы, подобно бракам, иногда заключаются на небесах! Так вот, чтобы не наступить на известные грабли, Беларусь ратифицировала Договор о Евразийском экономическом союзе с оговоркой, намекающей, что все должно быть не только по совести, но и по справедливости. Заявление Беларуси комментировали официальные лица в Парламенте и в Администрации Президента.

Юрий Козиятко:

Уважаемый Сергей Николаевич, в проекте закона, в статье первой, содержится заявление Республики Беларусь. Если кратко, то суть заявления в том, что Беларусь намерена добросовестно выполнять свои обязательства в рамках Договора в случае, если к этому моменту будут достигнуты конкретные договоренности о снятии барьеров, ограничений и изъятий в торговле отдельными видами товаров и оказания отдельных видов услуг. На сегодня это не сделано. Скажите, возможно ли таким образом застраховаться от экономически невыгодных для Беларуси мер со стороны стран-партнеров и не обвинят ли Беларусь в том, что она замораживает Договор о создании Евразийского экономического союза?

Сергей Румас, представитель от Республики Беларусь в Совете Евразийской экономической комиссии:

При подготовке договора о Евразийском экономическом союзе белорусская сторона неоднократно заявляла, что хотела бы видеть основу построения экономического союза на полномасштабном Таможенном союзе, который включал бы в себя свободу передвижения товаров и исключения всех групп изъятий, которые существуют. Более того, на Совете ЕЭК стороны поддержали принятие решения о том, что изъятия из Таможенного союза к моменту подписания договора будут исключены. Однако на практике получилось, что в предложенном договоре существуют изъятия по целому ряду товарных позиций, таких чувствительных для Республики Беларусь, как рынок нефти, газа, электроэнергии, автомобильная промышленность выделена в отдельную группу изъятий. Поэтому Республика Беларусь при подписании договора сделала заявление о котором Вы, Юрий Васильевич, только что сказали. Этим заявлением Республика Беларусь дала четкий, недвусмысленный сигнал партнерам по тройке о необходимости достижения и соблюдения в закрепленном договоре тех целей, которые декларировались при создании союза.

И важно понимать, что, подписывая договор 29 мая, белорусская сторона не имела еще решения для себя в двустороннем или трехстороннем формате решений по наиболее чувствительным для Республики Беларусь темам. Сегодня практически по всем этим позициям соглашения достигнуты. Поэтому этим заявлением мы призываем наших партнеров неукоснительно соблюдать дух договора о Евразийском экономическом союзе.

Андрей Кобяков, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Республика Беларусь была всегда последовательным сторонником отмены всех изъятий и ограничений, какие-либо существующие во всех четырех свободах Единого экономического пространства. Как движение товаров, так и услуг, капитала и рабочей силы. У нас самая открытая экономика из всех стран союза. Мы в максимальной степени заинтересованы в том, чтобы любые виды торговли, любое движение капиталов и рабочей силы проходило в рамках этого союза безбарьерно.

Одной из наиболее чувствительных позиций для Республики Беларусь являются изъятия по углеводородам. Размер этого изъятия в условиях 2014 года составляет порядка 3,3 млрд долларов. Это объем вывозных таможенных пошлин на продаваемые нефтепродукты, которые вырабатываются нефтеперерабатывающими заводами Республики Беларусь и реализуются на экспорт. Таково было условие, когда еще в 2010 году Беларусь, Россия и Казахстан подписывали соответствующее соглашение по Таможенному союзу и Единому экономическому пространству. Стороны тогда договорились на этапе Таможенного союза и Единого экономического пространства, что все вывозимые таможенные пошлины, получаемые от экспорта нефтепродуктов, выработанных из нефти, поступившей на белорусские нефтеперерабатывающие заводы из Российской Федерации, будут перечисляться в бюджет Российской Федерации. Такова была договоренность на тот момент времени. Поскольку мы, начиная с 1 января 2015 года выходим на совершенно новый этап интеграции, мы создаем Евразийский экономический союз, то, соответственно, и белорусская сторона ставила вопрос перед нашими партнерами, что этих изъятий не должно быть вообще. Но, как мы знаем, стороны все-таки пришли к тому, что эти и другие чувствительные изъятия, о которых я сегодня, в общем-то, говорить не буду, они достаточно известные, будут сохраняться в той или иной степени, еще раз, по глубине и по размерам до 2025 года. Но поскольку тема была очень чувствительна, то стороны провели специальные переговоры с тем, чтобы как-то урегулировать эту ситуацию на момент подписания договора в Астане 29 мая 2014 года. В результате переговоров было принято решение, что из этих 3,3 млрд долларов вывозных таможенных пошлин полтора миллиарда долларов будут поступать в белорусский бюджет, а остальные – в российский. Такова была суть договоренности, что на новом этапе экономической интеграции, на этапе создания Евразийского экономического союза стороны таким образом договорились о распределении вывозных таможенных пошлин на вырабатываемые нефтепродукты из российской нефти. Это было зафиксировано в соответствующем соглашении, протоколе к соглашению. И он распространял свое действие до 2024 года включительно. И стороны договорились, что такое распределение будет повторяться из года в год, если стороны не заявят об этом заранее, о том, что они хотят там что-то поменять. И, в общем-то, основываясь на том, что тема изъятий продолжается до 2024 года, белорусская сторона и сочла необходимым и президент подписал то заявление, о котором я уже начал разговор, которое было принято и в соответствующем законе сегодня депутатами при ратификации договора о Евразийском экономическом союзе.

Почему актуально это заявление? Еще раз, что называется. Дело в том, что в середине сентября 2014 года наши российские коллеги, партнеры приняли решение о том, чтобы провести, существенным образом изменить условия добычи, переработки, реализации и экспорта нефти и нефтепродуктов в Российской Федерации.

Это их суверенное право. И они внесли в Государственную Думу Правительства Российской Федерации предложение по проведению так называемого «налогового маневра», суть которого заключается в том, что повышается налог на добычу полезных ископаемых, то есть налог на добычу нефти (тем самым увеличивается стоимость нефти, то есть себестоимость за счет этого налога). Но в качестве компенсации российские партнеры приняли решение об уменьшении вывозных пошлин при экспорте нефти и нефтепродуктов. Там целый ряд еще других моментов, которые, я думаю, не суть важно сейчас излагать. Но суть «маневра» в том, что повышается стоимость нефти на входе и уменьшаются вывозные пошлины на нефтепродукты на выходе. Результатом этого «налогового маневра» оказалось существенное ухудшение условий торговли нефтью и нефтепродуктами, которое предполагалось вести с 2015 года Республикой Беларусь в соответствии с теми договоренностями, которые были заключены в мае 2014 года. Размер этого ухудшения составил чуть более 1 млрд долларов. Причем эта сумма была проверена Минфинами Республики Беларусь и Российской Федерации и была подтверждена соответствующими экспертами.

Надо сказать, что мы сразу заявили об этом российским партнерам. О том, что на лицо существенное ухудшение условий. И надо сказать, что российские партнеры пошли нам навстречу. Мы провели интенсивные переговоры. Они, собственно говоря, были (последнюю вы, наверное, видели встречу, была показана в средствах массовой информации, премьер-министра Республики Беларусь Михаила Владимировича Мясниковича и председателя Совета министров Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева), где были, собственно говоря, уже окончательно определены предложения о том, каким образом не допустить ущемления интересов Республики Беларусь и компенсировать те изменения в торговле нефтепродуктами, которые случились в связи с проведением россиянами так называемого «налогового маневра». В результате переговоров было принято решение на 2015 год, поскольку «налоговый маневр» сам по себе рассчитан на трехлетний период, на несколько стадий (2015, 2016, 2017 года), но на 2015 год было принято решение о том, чтобы все вывозные пошлины, которые генерируются при экспорте вывозимых нефтепродуктов из Республики Беларусь, перечислялись в белорусский бюджет. Если раньше это было соотношение примерно пополам, то сейчас все вывозные пошлины (их, правда, стало заметно меньше, чем было изначально в условиях торговли на май 2014 года), но тем не менее их достаточно для того, чтобы полностью компенсировать так называемые наши потери от «налогового маневра», проводимого в Российской Федерации. То есть сумма вывозных таможенных пошлин для Республики Беларусь составит примерно 2,5 млрд долларов, которые поступят в бюджет Республики Беларусь. То есть полностью компенсирует тот миллиард, на который ухудшились условия для нас торговли.

Что касается последующих лет, то стороны договорились о том, что мы в ближайшие три-четыре месяца проведем дополнительные переговоры, тем более будет ясно, как этот «налоговый маневр» начнет работать уже на первой стадии, поскольку это дело новое достаточно для обеих сторон, и прежде всего для наших российских партнеров. А что касается каких-то гарантий, то я вам хочу сказать, что тот протокол, который был подписан, где, я вам говорил, что полтора миллиарда долларов будут перечисляться в бюджет Республики Беларусь до 2024 года, он остается в силе до 2024 года, только с небольшим изъятием на 2015 год. То есть в 2015 году будут все вывозные пошлины, а на 2016 год продолжается действие того договора, который был подписан еще в мае 2014 года, того протокола. Это своего рода такая страховая гарантия для Республики Беларусь.

Еще раз подчеркну, что с учетом духа союзнического, с учетом того, что стороны абсолютно с пониманием отнеслись к проблемам друг друга и, в общем-то, нашли в короткие сроки удовлетворяющие обе стороны решения, я думаю, что есть полная уверенность в том, что и в дальнейшем партнеры по Экономическому союзу точно так же будут поступать и находить приемлемые для себя решения в трудных экономических проблемах.