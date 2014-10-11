Почему Армения вместо ЕС выбрала ЕАЭС и какое предсказание сделал политический пророк из Еревана?

Новый союз, Евразийский экономический, еще не вступив в жизнь (он только «паспорт получил», жизнь не началась!), а уже расширился! Четвертым участником, как известно, стала Армения. И Армения тоже хотела бы получать от этого выгоды и не испытать подвоха. За ходом событий из Еревана наблюдала наш специальный корреспондент Анастасия Дехтяр.

В последние дни в Ереване все чаще слышится фраза, которая уже успела стать крылатой: «Лучше ТС (Таможенный союз) в руке, чем ЕС в небе». В 2013 году руководство Армении сделало стратегический маневр: проплывая мимо ассоциации с Европейским союзом, взяла курс на большой экономический материк.

Всем ли в армянской лодке по пути?

Расклад такой – в обед каждый день, как на работу, в центральный парк приходят пенсионеры. За нардами коротают время.

Если играть на пенсию, то не такая уж и крупная ставка будет – 70 долларов, признается ереванец Геннадий и переводит тему в политический ракурс.

Геннадий:

Лукашенко – очень умный дядька, я приветствую его, молодец. Он держит свою страну на уровне. И причем не любит, когда ему что-то приказывают, заставляют.

В его горячем кавказском сердце любовь к Беларуси всполыхнула еще два десятка лет назад. Да так, что теперь называет ее второй родиной. В 90-е Масис Андраникович представлял в нашей республики торговые интересы Армении. 7 лет буквально жил на две страны. Вернулся в Ереван и начал раскручивать колесо товарооборота своих обеих родин. Сейчас он – хозяин предприятия под символичным названием «БелАр».

Масис Осипян, генеральный директор Белорусско-армянского совместного предприятия ЗАО «Торговый дом «БелАр»:

Работаем с несколькими заводами концерна «Беллесбумпром».

Глаза бизнесмена загораются, когда речь заходит о Евразийском экономическом союзе. Ведь дела могут пойти в крутую гору, коль таможенная тройка станет экономическим квартетом. Документальное упрощение и отмена пошлин позволит больше торговать.

Масис Осипян, генеральный директор белорусско-армянского совместного предприятия ЗАО «Торговый дом «БелАр»:

Быть равноправным членом союза, где с тобой такие уважаемые страны, в мировой политике имеющие свой вес! Все три лидера – это эталон в политике, эталон понимания и службы своему народу.

Мартин Саргсян, президент торгово-промышленной палаты Республики Армения:

Будут разные инвестиции и в Беларусь, и в Армению. И мы думаем, что при этом товарооборот тоже поднимется между нашими странами.

12 тысяч разных товаров с этикеткой «BY» можно найти в магазинах Армении.

Так сказать, все для потребителя. Настоящая маркетинговая хватка. Наши производители, оказывается, весьма находчивы. Белорусский хлеб для армянских желудков готовится по специальной рецептуре в Гомеле. Чтобы сохранить все вкусовые качества, мучной продукт замораживают. А вот, например, колбаса на Закавказье прилетает на самолете.

Варуджан приходит на белорусский шопинг в ереванский магазин несколько раз в неделю. Здесь можно купить все: от тракторов «Беларус» до рафинированного сахара. 30% всего белорусского экспорта в Армению приходится на это предприятие.

Цены, откровенно говоря, в белорусском гипермаркете достаточно высокие. Опять-таки все упирается все в те же таможенные грабли, которые и набивают цену.

Позволить себе купить товары со знаком качества могут ереванцы с достатком выше среднего. А между делом, средняя зарплата здесь не достигает и 300 долларов.

Степан Сухоренко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Армения:

Мы практически сегодня потеряли полностью рынок продовольственной группы. Мы поставляем сегодня качественную продукцию, но она чуть выше, чем среднестатистическая в Армении. А с учетом того, что покупательская способность населения достаточно низкая, покупают не то, что качественно, но чуть дороже, а то, что можно купить. После присоединения Армении к Евразийскому союзу эти ситуации поменяются с точностью до наоборот, и все эти преимущества перейдут к нам.

У нашего покупателя познания о Беларуси не только на гастрономическом уровне. Варуджан часто приезжает в Минск к друзьям.

Варуджан:

Много чего знаю о Беларуси. Знаю о сельском хозяйстве, знаю о промышленности, знаю о продуктах.

Этакий белорусско-армянский сплав. Настоящий каратовый рай. Это предприятие за год отправляет на экспорт блестящей продукции на 10 миллионов долларов.

Впрочем, Армения испокон веков славилась своими мастерами-ювелирами. Да и сейчас эта отрасль занимает первые экспортные позиции в закавказской республике.

Недра страны богаты золотом. Добыча идет в 12 месторождениях. Геологи утверждают, что в Армении можно добыть почти 200 тонн этого драгметалла.

Гагик Абрамян, президент ювелирной компании:

Нам очень удобно и приятно, нам очень легко работать с Беларусью.

Уже четыре года белорусские ювелиры активно сотрудничают с армянскими коллегами. Бриллианты белорусской огранки в оправе из армянского золота на рынке драгоценностей продаются быстро.

Нели Арутюнян, генеральный директор ювелирной компании:

Мы закупаем бриллианты и одновременно договорились о производстве ювелирных изделий на нашем предприятии с поставкой в Беларусь.

По социологическим опросам, которые провели недавно в Армении, за присоединение к Евразийскому экономическому союзу высказалось 70% жителей.

Для Армении уже очевидны выгоды такой кооперации. Это не только доступ к огромному рынку трех стран, низкие цены на энергоносители, возможность получать выгодные кредиты и благоприятные условия для трудовых мигрантов. Кстати, в самой Армении проживает около 3 миллионов жителей, и еще больше 10 миллионов – в эмиграции. И все они обогащают экономику.

10% от ВВП Армении – это денежные переводы трудовых мигрантов из России.

Но, пожалуй, еще одна важная причина – это безопасность. Замкнутое геополитическое положение Армении (граница Турции закрыта), напряженная обстановка с Азербайджаном. Многие армяне с экономическими переменами связывают и надежды на перемирие. Нагорный Карабах – до сих пор больное место.

Масис Осипян, генеральный директор Белорусско-армянского совместного предприятия ЗАО «Торговый дом «БелАр»:

Я горжусь тем, что Александр Григорьевич взял на себя такую тяжелую ответственность – мирить два славянских народа, приостановить эту кровавую бойню, все, что творится на Украине. Политики, которые видят и не хотят остановить это, а он единственный, кто руку протянул и сказал: «Ребята, давайте я вам помогу».

Главное, чтобы у нас вопрос карабахский решился мирным политическим путем. Я был бы рад, если бы у него была эта возможность и он бы помог нам.

Арташес Гегамян, депутат Национального собрания Республики Армения:

Если Александр Григорьевич убедит Ильхама Алиева в том, что если на самом деле вы хотите мира, а не войны, тогда надо Азербайджану, Нагорно-карабахской Республике и Армении одновременно вступить в Евразийский союз.

Арташес Гегамян без прикрас – армянский политический пророк. Еще три года назад экс-мэр Еревана, а ныне депутат издал книгу «Евразийский союз – наше будущее», хотя его тезисы были сформированы и того раньше.

В эту пятницу все внимание Арташеса приковано к минским новостям. Практически целый день он вместе со всей своей семьей не отходит от экрана телевизора и постоянно обновляет ленты новостей. И вот он – момент. Политик делает звук погромче. Исторический момент.

Арташес Гегамян, депутат Национального собрания Республики Армения:

Я обязательно достану копию договора, размножу и всем критикам, которые критиковали меня в течение четырех лет, что, дескать, я оторвался от реалий, какой там Евразийский союз, какой Таможенный союз, я с дарственной надписью пошлю всем им.

Всем догадкам «подпишут – не подпишут» положен конец. Напоследок интересуемся у ереванских таксистов, донесло ли им армянское радио нешуточное известие.

Таксисты:

Это уже подписано? Мы очень радуемся.

Белорусы родные, мы любим бульбашей. Отличные люди.