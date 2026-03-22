Каковы истинные масштабы нацистского террора? Генпрокуратура раскрывает ужасающую правду
22 марта – это не только день скорби, но и день борьбы за историческую правду. Генеральная прокуратура продолжает масштабное расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа. Благодаря этой большой и сложной работе – и в моральном плане в первую очередь – белорусы и весь мир узнают истинные масштабы нацистского террора, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Время неумолимо. Многое забывается, переписывается, пересказывается. Такое происходит и в отношении событий Второй мировой и Великой Отечественной. Чего только стоит война с советскими памятниками, которую объявили наши соседи?! Сносят все, что напоминает о подвиге Красной армии, а заодно разрушают наш моральный дух и согласие.
Ведь Великая Победа – это мощный фундамент единства. А если переписать роль СССР в войне, то почему бы не пересмотреть и нынешние правила, исключив из них право голоса Минска и Москвы.
В некоторых странах историю хотят переписать, чтобы легализовать современные националистические движения. Так что защитить историческую память – для нас это и дело чести, и один из гарантов национальной безопасности.
Почему сегодня голос Хатыни должен звучать громче, чем когда-либо, историю оживила Алеся Иванова.
22 марта 1943 года. Фашисты окружили Хатынь и вынесли ей смертный приговор – разграбили и испепелили дотла 26 домов – местных жителей согнали в сарай и сожгли заживо. В огне погибли 149 человек, 75 из них были дети. Лишь нескольким удалось выжить. Среди них был и семилетний Витя Желобкович. В тот страшный день его спасла мертвая мать.
Из воспоминаний Виктора Желобковича:
Мы с мамой выскочили из сарая и попали под шквал огня. Далеко уйти не получилось, упали. От страха прижался к материнскому телу и почувствовал резкий толчок. Это была пуля, которая убила маму, а меня черканула по плечу. Я прошептал: «Меня ранило».
До мая 2020-го Виктор Желобкович оставался последним живым свидетелем Хатынской трагедии. Но и после его смерти память о том страшном дне не утихла. Сегодня она продолжает жить в воспоминаниях его потомков – детей и внуков.
Инна Кривонос, дочь свидетеля Хатынской трагедии Виктора Желобковича:
Если это все пропустить через себя, пережить то, что пережили они, они никогда не хотели, чтобы это все пережили их дети. Отец за меня так боялся. Я утром, когда вставала в школу, у меня всегда был отрезан кусочек хлеба, кусочек батона, это папа боялся, чтобы я не порезала ручки, когда буду резать сама.
Гибель небольшой деревни стала трагедией всего белорусского народа. Равно как и символом сотен других сел, разделивших ее участь. Как минимум 290 населенных пунктов были стерты с карты Беларуси – вместе с жителями.
Пять лет Генеральная прокуратура ведет масштабное расследование дела о геноциде белорусского народы. Цифры, которые казались незыблемыми, с каждым годом только увеличиваются. Если раньше считалось, что на территории Беларуси уничтожено 9 200 населенных пунктов, то сегодня в скорбном списке уже 12 868 сел и деревень. Но даже это далеко не окончательные цифры. Специалисты продолжают восстанавливать события 80-летней давности.
Дмитрий Данилин, старший прокурор управления Генеральной прокуратуры Беларуси:
Не менее 12 тысяч человек допрошено нами из числа свидетелей и очевидцев произошедших событий, из которых около 6 тысяч будут признаваться потерпевшими, поскольку они являлись малолетними узниками лагерей смерти. Почти 2 600 человек, даже больше, будут признаваться потерпевшими из числа близких родственников. И они будут защищать их права и интересы.
В архивных папках все чаще фигурируют не только фашисты, но и их пособники. На неделе Верховный Суд начал рассматривать уже седьмое уголовное дело в отношении нацистов и их сообщников. Каратель Антанас Гецявичюс возглавлял один из взводов первой роты 12-го охранного батальона, который отличался особой жестокостью. Нацистского пособника судят посмертно. Согласно материалам дела, на его руках кровь не менее 6 тысяч человек, включая 31 ребенка.
Михаил Ковалев, старший прокурор по особым поручениям управления Генеральной прокуратуры Беларуси:
Он дал признательные показания о прохождении службы в 12-м батальоне, отрицая в то же время свое участие в казнях мирных граждан. Особенности британского правосудия на тот период не допустили привлечение его к ответственности за совершенные им преступления.
По мнению некоторых историков, немцы поручали коллаборационистам, таким как Гецявичюс, самую грязную работу. Во многом они шли на это добровольно. Расстрелы, охрана гетто, сожжение деревень, только в Слуцке от рук литовских карателей погибли 5 тысяч мирных жителей.
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