Каковы истинные масштабы нацистского террора? Генпрокуратура раскрывает ужасающую правду

22 марта – это не только день скорби, но и день борьбы за историческую правду. Генеральная прокуратура продолжает масштабное расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа. Благодаря этой большой и сложной работе – и в моральном плане в первую очередь – белорусы и весь мир узнают истинные масштабы нацистского террора, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Время неумолимо. Многое забывается, переписывается, пересказывается. Такое происходит и в отношении событий Второй мировой и Великой Отечественной. Чего только стоит война с советскими памятниками, которую объявили наши соседи?! Сносят все, что напоминает о подвиге Красной армии, а заодно разрушают наш моральный дух и согласие. Ведь Великая Победа – это мощный фундамент единства. А если переписать роль СССР в войне, то почему бы не пересмотреть и нынешние правила, исключив из них право голоса Минска и Москвы. В некоторых странах историю хотят переписать, чтобы легализовать современные националистические движения. Так что защитить историческую память – для нас это и дело чести, и один из гарантов национальной безопасности. Почему сегодня голос Хатыни должен звучать громче, чем когда-либо, историю оживила Алеся Иванова.

22 марта 1943 года. Фашисты окружили Хатынь и вынесли ей смертный приговор – разграбили и испепелили дотла 26 домов – местных жителей согнали в сарай и сожгли заживо. В огне погибли 149 человек, 75 из них были дети. Лишь нескольким удалось выжить. Среди них был и семилетний Витя Желобкович. В тот страшный день его спасла мертвая мать.

Из воспоминаний Виктора Желобковича:

Мы с мамой выскочили из сарая и попали под шквал огня. Далеко уйти не получилось, упали. От страха прижался к материнскому телу и почувствовал резкий толчок. Это была пуля, которая убила маму, а меня черканула по плечу. Я прошептал: «Меня ранило». До мая 2020-го Виктор Желобкович оставался последним живым свидетелем Хатынской трагедии. Но и после его смерти память о том страшном дне не утихла. Сегодня она продолжает жить в воспоминаниях его потомков – детей и внуков.

Инна Кривонос, дочь свидетеля Хатынской трагедии Виктора Желобковича:

Если это все пропустить через себя, пережить то, что пережили они, они никогда не хотели, чтобы это все пережили их дети. Отец за меня так боялся. Я утром, когда вставала в школу, у меня всегда был отрезан кусочек хлеба, кусочек батона, это папа боялся, чтобы я не порезала ручки, когда буду резать сама. Гибель небольшой деревни стала трагедией всего белорусского народа. Равно как и символом сотен других сел, разделивших ее участь. Как минимум 290 населенных пунктов были стерты с карты Беларуси – вместе с жителями.

Пять лет Генеральная прокуратура ведет масштабное расследование дела о геноциде белорусского народы. Цифры, которые казались незыблемыми, с каждым годом только увеличиваются. Если раньше считалось, что на территории Беларуси уничтожено 9 200 населенных пунктов, то сегодня в скорбном списке уже 12 868 сел и деревень. Но даже это далеко не окончательные цифры. Специалисты продолжают восстанавливать события 80-летней давности.

Дмитрий Данилин, старший прокурор управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

Не менее 12 тысяч человек допрошено нами из числа свидетелей и очевидцев произошедших событий, из которых около 6 тысяч будут признаваться потерпевшими, поскольку они являлись малолетними узниками лагерей смерти. Почти 2 600 человек, даже больше, будут признаваться потерпевшими из числа близких родственников. И они будут защищать их права и интересы. В архивных папках все чаще фигурируют не только фашисты, но и их пособники. На неделе Верховный Суд начал рассматривать уже седьмое уголовное дело в отношении нацистов и их сообщников. Каратель Антанас Гецявичюс возглавлял один из взводов первой роты 12-го охранного батальона, который отличался особой жестокостью. Нацистского пособника судят посмертно. Согласно материалам дела, на его руках кровь не менее 6 тысяч человек, включая 31 ребенка.