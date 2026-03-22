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83 года назад Хатынь была стерта с лица земли – белорусы со всей страны оплакивают жертв трагедии

22 марта 2026 16:38
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В Беларуси сегодня, 22 марта, вспоминают жертв Хатынской трагедии. Ровно 83 года назад на нашей карте не стало еще одной мирной деревни, а вместе с ней и 149 ее жителей, больше половины из которых были детьми, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Трагический прообраз тысяч невинно пострадавших – Беларусь вспоминает жертв Хатынской трагедии.

В Беларуси 288 населенных пунктов разделили судьбу Хатыни. То есть были полностью уничтожены и не восстановились. О них мы сегодня вспоминаем и скорбим всей страной.

Карпенко: тема «Хатыни» актуальна – она объединяет людей доброй воли, что встали на борьбу с фашизмом. Подробнее тут.

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# Великая Отечественная война

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