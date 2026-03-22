ЕС наотрез отказывается от российских поставок энергоресурсов – к чему это может привести

В ЕС, кажется, давно уже забыли, как строить нормальные отношения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Угрозы, шантаж, санкции идут в ход даже против своих. Посмотрите только на ситуацию вокруг Украины и Венгрии, у которых буквально «Дружба» врозь.

Речь о нефтепроводе, который уже два месяца чинят украинцы. Причина якобы российская атака. Но Москва заявила, что нефтепровод никто не подрывал, а Киев при этом не пустил независимую венгерскую комиссию, чтобы в этом убедиться. Но в любом случае для запуска «Дружбы» требуется больше месяца. Так что до выборов в Венгрии не успели бы, даже если бы пришли к согласию. Поэтому Будапешту нет никакого смысла идти навстречу ЕС и снимать блокировку с украинского кредита в размере 90 миллиардов евро. Условия Венгрии понятны – кредит одобрят только тогда, когда нефть реально поступит в страну. Так Орбан показывает себя как сильный лидер, и это стало частью его избирательной кампании.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Все эти противоречия сейчас особенно обострились на фоне предстоящих парламентских выборов, где у Евросоюза и Украины появились этакие реальные шансы привести к власти партию «Тиса» во главе с Мадьяр. Поэтому, конечно же, и Брюссель, и Киев делают все, чтобы выбить у Орбана такой главный козырь, как дешевые энергоресурсы. Однако, на мой взгляд, как Европа, так и Украина в вопросах представления Орбана как этакого пророссийского политика в своих недальновидных высказываниях явно просчитались. И сегодня «Фидес» очень умело начали использовать все это в своих интересах, представив вот эти угрозы, обвинения, перекрытия трубопроводов как покушение на суверенитет Венгрии.

Если нефть все-таки поступит, Орбан, скорее всего, разблокирует европейский кредит. Поставки по «Дружбе» не просто самые дешевые. Нефть идет по фиксированной цене, а контракты заключаются на 3-5 лет. В то время как вся остальная Европа покупает нефть в танкерах по оптовым сделкам. Так что ни один из вариантов, которые предлагает Украина взамен – это и поставки танкерами через Хорватию, и прокачка казахстанской нефти через нефтепровод «Одесса – Броды» – Венгрию не устроит. Нефть при этом будет на 30 % дороже. Хотя в перспективе ЕС может ждать настоящее цунами цен на энергоресурсы. Уже сейчас, как пишет Блумберг, в Европе стоимость газа выросла в два раза. А «Уолл-стрит джорнал» пишет, что война на Ближнем Востоке нанесет сокрушительный удар по экономике Евросоюза, который в 2026 году надеялся отыграться и показать рост после затяжного кризиса.