ЕС наотрез отказывается от российских поставок энергоресурсов – к чему это может привести
В ЕС, кажется, давно уже забыли, как строить нормальные отношения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Угрозы, шантаж, санкции идут в ход даже против своих. Посмотрите только на ситуацию вокруг Украины и Венгрии, у которых буквально «Дружба» врозь.
Речь о нефтепроводе, который уже два месяца чинят украинцы. Причина якобы российская атака. Но Москва заявила, что нефтепровод никто не подрывал, а Киев при этом не пустил независимую венгерскую комиссию, чтобы в этом убедиться. Но в любом случае для запуска «Дружбы» требуется больше месяца. Так что до выборов в Венгрии не успели бы, даже если бы пришли к согласию.
Поэтому Будапешту нет никакого смысла идти навстречу ЕС и снимать блокировку с украинского кредита в размере 90 миллиардов евро. Условия Венгрии понятны – кредит одобрят только тогда, когда нефть реально поступит в страну. Так Орбан показывает себя как сильный лидер, и это стало частью его избирательной кампании.
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Все эти противоречия сейчас особенно обострились на фоне предстоящих парламентских выборов, где у Евросоюза и Украины появились этакие реальные шансы привести к власти партию «Тиса» во главе с Мадьяр. Поэтому, конечно же, и Брюссель, и Киев делают все, чтобы выбить у Орбана такой главный козырь, как дешевые энергоресурсы.
Однако, на мой взгляд, как Европа, так и Украина в вопросах представления Орбана как этакого пророссийского политика в своих недальновидных высказываниях явно просчитались. И сегодня «Фидес» очень умело начали использовать все это в своих интересах, представив вот эти угрозы, обвинения, перекрытия трубопроводов как покушение на суверенитет Венгрии.
Если нефть все-таки поступит, Орбан, скорее всего, разблокирует европейский кредит. Поставки по «Дружбе» не просто самые дешевые. Нефть идет по фиксированной цене, а контракты заключаются на 3-5 лет. В то время как вся остальная Европа покупает нефть в танкерах по оптовым сделкам. Так что ни один из вариантов, которые предлагает Украина взамен – это и поставки танкерами через Хорватию, и прокачка казахстанской нефти через нефтепровод «Одесса – Броды» – Венгрию не устроит. Нефть при этом будет на 30 % дороже.
Хотя в перспективе ЕС может ждать настоящее цунами цен на энергоресурсы. Уже сейчас, как пишет Блумберг, в Европе стоимость газа выросла в два раза. А «Уолл-стрит джорнал» пишет, что война на Ближнем Востоке нанесет сокрушительный удар по экономике Евросоюза, который в 2026 году надеялся отыграться и показать рост после затяжного кризиса.
Выход есть – вернуться к российским поставкам. Но даже под страхом финансовой смерти Европейский союз не сделает этого. Об этом на неделе заявила Урсула фон дер Ляйен. Глава Еврокомиссии отметила, что ЕС будет спасаться благодаря «зеленой» энергетике, как и планировали.
А то, что нехватка ресурсов приведет к рецессии, подорожанию продуктов, ускорит деиндустриализацию – это побочные явления, которые госпожу фон дер Ляйен и других заседателей в Брюсселе если и затронут, то пройдут по касательной. Так что можно и принципиальность проявить. Даже там, где она переходит границы.