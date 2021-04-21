Новости Беларуси. Снять деньги в банкомате теперь можно с помощью смартфона. Не во всех, конечно. Некоторые банки открыли доступ к бесконтактным устройствам. Теперь получить наличные или совершать платежи можно, лишь коснувшись телефоном датчика банкомата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новая технология дает больше финансовой свободы: теперь не нужно носить с собой карту – достаточно смартфона или умных часов, которые всегда под рукой. К тому же, совершая бесконтактные операции, клиенты банков могут постепенно избавляться от пластика.