«Соблюдение диктатуры технологий». Замминистра сельского хозяйства об IT в посевной и запрете на продажу зерна

Новости Беларуси. О трехмесячном запрете на вывоз из страны пшеницы, ржи, ячменя и других культур, о том, как меняются посевные площади в Беларуси и как в посевной кампании задействуют науку и IT-технологии, и главное – какие результаты это дает в конечном счете, говорим с гостем студии программа «Неделя» на СТВ, заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Владимиром Гракуном. Евгений Поболовец, СТВ:

Недавно прочитал информацию, что, по исследованиям климатологов, климат в нашем регионе (Беларусь, Россия, Украина) стал гораздо теплее за последние годы, чем в любых других точках планеты. Мы как-то ощущаем изменение климата, чувствуем это воздействие?

Арбузы, которые мы получаем в Беларуси, вкуснее и полезнее, чем в азиатских странах Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Это воздействие мы чувствуем особенно в южных регионах (Гомельская и Брестская области). Есть проблема обеспечения влагой, климатические зоны. Соответственно, поменялись и подходы технологий возделывания сельскохозяйственных культур. То есть культуры у нас традиционно остались зерновые (кукуруза, рапс), но при этом используются засухоустойчивые сорта. Также мы внедряем в Брестской области, Гомельской, а сейчас практически и на другие области мы получаем развитие бахчеводства. Сегодня по качеству бахчевые культуры, то есть те арбузы, которые мы получаем в Беларуси, более качественные, могут смело идти и на детский стол.

Евгений Поболовец:

То есть вкуснее, чем в азиатских странах? Владимир Гракун:

Да, и не только вкуснее, но и полезнее. При этом хочу сказать, что мы начали по программе плодоводства уделять внимание посадке ореховых садов. То есть мы сейчас садим, площади под фундуком и под грецким орехом. Уже стало заметно, что наш каравай зерновых культур пополняет зерно кукурузы. Если лет 20 назад это были небольшие площади, то сегодня они занимают более 200 тысяч гектаров.

Евгений Поболовец:

В конечном счете это перераспределение культур как сказывается на нашем потребительском столе, на нашем экспорте? Владимир Гракун:

Практически структура посевных площадей отработана Национальной академией наук. Те объемы зерна и корма для общественного поголовья, которые мы планируем получить, у нас обеспечиваются из отведенных площадей. В 2020 году мы получили практически 10,5 миллионов тонн зерна, включая крестоцветные культуры, невзирая на изменения климата. Соблюдение технологий позволяет нам получать эти устойчивые урожаи, получать ту волоку, которая необходима республике для обеспечения продовольственной безопасности. Более 1 миллиона тонн мы направляем на выпечку хлеба, на обеспечение спиртовой промышленности, пивоварного ячменя. Имеем семенной запас более 800 тысяч тонн. Евгений Поболовец:

Давайте уточним один нюанс. Вы сказали про Национальную академию наук. Я правильно понимаю, что у нас нет такого, что сеем вслепую, не понимая, что происходит? То есть у нас любое действие научно обоснованно, правильно?

Владимир Гракун:

Да, земли у нас не очень богатые. По стобалльной шкале – 32 балл пашни. За счет естественного плодородия мы можем получить 15-16 центнеров. Если в среднем за прошлый год мы получили 35-37 центнеров из гектара, практически больше, чем балл, это в среднем по республике, то определенные хозяйства и даже районы получили за 60, 80, 100 центнеров. Евгений Поболовец:

За счет чего?

Владимир Гракун:

За счет внедрения технологий и соблюдения диктатуры технологий. То есть заправка минеральными удобрениями, подготовка почвы, своевременное проведение посева сельскохозяйственных культур, уход за ними, своевременная уборка и сохранение урожая. Планируем за пятилетку внедрить на всей территории систему точного земледелия. Экономим на внесении минеральных удобрений Евгений Поболовец:

Если я правильно понимаю, это еще и за счет массового внедрения ІТ-технологий. Потому что мы уже видели сюжеты, когда квадрокоптеры задействуются и GPS-трекеры.

Владимир Гракун:

Да, сегодня техника Минского тракторного зада и «Гомсельмаша», зерноуборочная техника, кормоуборочная техника оснащены системой точного земледелия, то есть системой учета урожая, системой сохранения топлива, подруливания. Внедрение этих элементов точного земледелия. Хотя работа продолжается, мы планируем внедрить на всей территории полностью систему точного земледелия. Мы экономим на внесении минеральных удобрений, которые сегодня, извините, очень дорогие. Евгений Поболовец:

К какому году будет реализована эта система по всей стране? Владимир Гракун:

Сейчас уже эта система идет. Я думаю, что за эту пятилетку мы внедрим полностью.

На три недели вошли позже в поля, но сегодня по результатам смотрим, что отстаем только на неделю Евгений Поболовец:

Зима в этом году была затяжная, я так понимаю, что во многих районах страны аграрии достаточно поздно вышли на поля. Как вообще сейчас складывается обстановка? Успеем ли все посеять вовремя?

Владимир Гракун:

Техническая возможность у нас позволяет сделать работу, если это касается вопроса сева ранних яровых, зерновых, за 10-12 дней. Практически на три недели мы вошли позже в поля, но сегодня по нашим результатам мы смотрим, что уже отстаем только на одну неделю. За счет собранности и оперативного проведения работ мы нагнали две недели. Сегодня посеяно уже 75 % площадей данных культур, при этом сельскохозяйственные организации Брестской области завершили сев, то есть посеяно 100 % площадей. Практически к завершению подошли сельскохозяйственные организации Гомельской области (99 %). Им остался день-два, и они завершают. Также 95 % сельскохозяйственные организации Гродненской области. 80 % – Минская область. Практически 50 % Могилев, 25 % – самые северные регионы Витебской области провели сев. Практически 800 тысяч гектаров, которые мы планируем посеять, будут посеяны. В целом яровой сев мы планируем провести на 1 100 000 гектаров. Сюда войдут еще посевы кукурузы, проса и гречихи.

Есть заявки на нашу гречневую крупу. На этом наши аграрии могут заработать Владимир Гракун:

В этом году мы увеличили практически на 5 000 гектаров посевы гречихи. Евгений Поболовец:

Почему? Владимир Гракун:

Сегодня крупа гречихи востребована, хорошая стоимость. Мы видим, что она востребована не только у нас, но и за пределами Беларуси, есть заявки на нашу крупу. На этом наши аграрии могут заработать. Почему в Беларуси ввели трехмесячный запрет на вывоз зерна? Владимир Гракун:

Мы не торгуем зерном, то есть в приоритете стоит не торговля зерном, а переработать это зерно через животноводство, получили продукцию животноводства и реализовали с добавленной стоимостью (сыры, молоко, мясо, масло). Поэтому в последнее время мы увидели, что начинается вывоз зерна. Мы ввели трехмесячный запрет, чтобы обеспечить свое поголовье и получить ту продукцию, которую мы планировали.