Снопков: Все необходимые условия для эффективного бизнеса государством созданы, но реальная эффективность зависит от руководителя

Новости Беларуси. Ускорить темпы модернизации производств 21 августа потребовал премьер-министр Михаил Мясникович. Как подчеркнул глава правительства на заседании президиума Совета министров, бизнес-планы, предложенные самими же предприятиями, выполняются плохо. Таких организаций коммунальной собственности - 70%. Больше всего аутсайдеров в Брестской, Витебской, Гродненской областях. Стоит прибавить и в темпах привлечения прямых иностранных инвестиций. Обратить внимание на работу кадров. Премьер напомнил, что выполнение задач по модернизации госпредприятий значительно повысит производительность труда и уровень доходов населения. Обеспечит прирост ВВП в 2013 — 8,5%, сообщают в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Рост производительности труда, будь то по выручка от реализации на одного работающего или по добавленной стоимости, это, в принципе, повышение конкурентоспособности национальной экономики и повышение жизненного уровня нашей страны. То есть то, что должно быть главным в нашей с вами деятельности, это существенное повышение производительности труда, которое невозможно на старых мощностях и со старыми подходами. Нужны новые производства, новая высоколиквидная продукция. Для этого надо много строить, реконструировать, вести техническое перевооружение, привлекать инвестиции и вместе с этим разумно распоряжаться собственными средствами.

По данным министерства экономики, у белорусских предприятий есть потенциал. Желание работать на результат должно стать одним из главных факторов в развитии предприятий.

Геннадий Снопков, министр экономики Республики Беларусь:

Все необходимые условия государством созданы, но эффективность зависит от нацеленности руководителя на результат.