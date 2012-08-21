Образцовая молочно-товарная ферма «Фрунзе»: роботы доят коров, делают анализ молока и отсеивают больных животных

Новости Беларуси. Президент Беларуси с рабочей поездкой в Минской области. Александр Лукашенко знакомился с ходом работ по реконструкции и строительству молочно-товарных ферм. Президент посетил четыре таких сельхозпредприятия с разными технологиями организации производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На молочно-товарной ферме «Фрунзе» ставку сделали на новые технологии. Реконструируемому зданию коровника уже четверть века. Работы начали зимой. Теперь есть новая хорошо вентилируемая крыша, бетонное покрытие на полу, скоро его застелют мягким материалом, и несколько роботов, сделанных по голландским технологиям. До завершения реконструкции осталось немного.

Григорий Чуйко, Генеральный директор агрокомбината «Ждановичи»:

Завтра это окупится сторицей, поскольку экономия товаро-материальных ценностей на коров составит $150-200 тыс. Прибавка молока до 20%.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я бы на месте губернатора строил бы третье помещение и, точно так, как он, я бы переделывал, модернизировал эту ферму в комплекс. Вот он образец. Вот типичная модернизация фермы.

Несмотря на обилие оборудования, здесь все устроено так, чтобы буренки чувствовали себя естественно. По формуле «природные инстинкты + новые технологии». Корова ест, когда хочет и доится тоже, когда хочет. Процесс устроен таким образом, что выбор, как говорится, за ней. Так меньше стрессов и лучше качество молока. Доят коров сверхточные роботы. На вымя они смотрят через линзы 3D-камеры. Мгновенный анализ молока позволяет сортировать сырье, находить больных коров. Быстро и эффективнее доярки в 3-4 раза. Прослужит такое оборудование не менее 15 лет.

Общая стоимость реконструкции коровника 18 млрд рублей. Работали так называемым хозспособом и сэкономили как минимум треть средств в сравнении с подрядным. Через год построят еще один коровник на 600 голов и 8 роботов.