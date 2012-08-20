Белорусский фермер: В Беларуси очень выгодно выращивать арбузы

Новости Беларуси. В Минской области увеличивают посевы лука и чеснока. Причем основная ставка делается на фермерские хозяйства. В столичном регионе фермеры сегодня занимают серьезные позиции в овощеводстве. Успешный опыт имеет Владимир Крапивко - фермер из Смолевичского района. На площади 160 гектаров в открытом грунте он выращивает не только белорусские свеклу, картофель, лук, капусту, но и бахчевые культуры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Владимир Крапивко, фермер:

На метре земли можно вырастить 8-10 кг арбузов. Это 140 млн килограмм с гектара. Ни одной другой культуре это даже не снилось.

Владимир Александрович начинал свой бизнес с полусотни сотров картофеля, а сегодня осталось всего 4, зато самых лучших. Так и с любой другой культурой: пока не попробуешь – не поймёшь.

Владимир Крапивко, фермер:

Что такое сельское хозяйство? Это игра в карты, в покер. 70% играет человеческий фактор. Природа выдаёт кордебалеты, чтобы человек не расслаблялся. Посадил, выиграешь – значит выиграешь, а нет - так нет. Доля наша такая. Надо рисковать.